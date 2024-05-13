新北三重祖孫命案！鎖匠破門聞濃濃屍臭味 母遺體「緊抱3歲兒」
新北三重發生祖孫滅門血案，3人陳屍臥室內遭棉被包裹，死者為69歲劉婦與30歲二女兒陳女、3歲孫子，因陳家大女兒遲遲無法聯繫上母親與妹妹，找來鎖匠開門才發現整起命案。而涉案的24歲二女婿張男，落網後供稱先殺害妻子陳女，隔天再殺害岳母與繼子，伴屍5天之後逃亡台中，12日被警方逮捕到案。協助開門的鎖匠回憶，一破門就聞到濃厚的屍臭味，其中二女兒緊緊抱著3歲兒子。
記者林盈君／綜合報導
據了解，張男向警方供稱，因懷疑妻子外遇，雙方發生激烈爭吵，失控之下將對方殺害，隔天他再殺害岳母與3歲繼子，隨後伴屍5天，帶著愛犬「糯米」搭高鐵逃亡台中，但張男說詞還有待釐清。而張男犯案後，曾找來23歲林姓男子到住處清理魚缸，並謊稱屋內惡臭是死魚味，但林男表示並未看到有死魚，只看到屋內門窗緊閉，冷氣開得很強。
而張男逃亡17小時後，警方透過監視器畫面，順利掌握其行蹤，12日前往台中西屯區某出租套房攻堅，將涉案的張男逮捕到案，警方指出，張男落網後態度冷靜，手中僅抱著著愛犬「糯米」，於訊問時供稱掐與妻子等3人，不過因3具遺體腫脹腐爛，外觀上無明顯傷痕，檢方將擇期解剖，以進一步釐清死因。
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