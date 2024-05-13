屏東驚傳銀樓搶案！歹徒持球棒暴毆老闆夫婦 路過警聞聲衝入壓制
5月12日晚間，屏東內埔鄉廣濟路某珠寶銀樓，發生歹徒強盜案，一名51歲的周姓男子，自稱遭到債主追債，竟戴著豹紋口罩、球棒進到銀樓內，先是謊稱要購買金飾，之後持球棒朝老闆及老闆娘毆打，碰巧內埔分局楊姓偵查佐上班路上經過，聽聞店內有人高喊救命，入店查看後發現周男正在打人，立即上前壓制犯嫌，待支援警力趕抵後將周男逮捕。
記者林盈君／綜合報導
據了解，周男自稱遭債主追債，從高雄搭計程車到屏東內埔，隨機竊取1台自行車後，多次踩點選中該銀樓為作案目標，之後口戴豹紋口罩、攜帶球棒，進入銀樓謊稱要購買金飾，趁老闆娘取出金項鍊後，持球棒毆打老闆及老闆娘，造成2人身體多處受傷，所幸員警聞聲及時趕到。
對此，內埔警分局長郭譯隆表示，因近期金價高漲，為防範不肖歹徒覬覦高價黃金等貴重物品，持續加強本轄內銀樓防竊、防搶巡守勤務，防制是類案件再發生。
※【NOWnews 今日新聞
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