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金秀賢IU「恩師」嚴基俊結婚啦！48歲否認先上車後補票　女方曝光

▲嚴基俊在《夢想起飛Dream High》飾演金秀賢恩師、《Penthouse上流戰爭》系列狗血劇中飾演反派「朱丹泰」廣為台灣觀眾熟知，今年48歲的他宣布即將結婚。（圖／翻攝SBS、KBS官網）
▲嚴基俊在《夢想起飛Dream High》飾演金秀賢恩師、《Penthouse上流戰爭》系列狗血劇中飾演反派「朱丹泰」廣為台灣觀眾熟知，今年48歲的他宣布即將結婚。（圖／翻攝SBS、KBS官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓國男星嚴基俊因在《夢想起飛Dream High》飾演金秀賢、秀智、IU、2PM玉澤演等人的老師廣被台灣觀眾熟知，後續以《Penthouse上流戰爭》系列狗血劇中飾演的反派「朱丹泰」成名。48歲的他今（13）日在IG上傳手寫信宣布「我要結婚啦」，未婚妻是圈外人，2人將於12月結婚，他的經紀公司「Your娛樂」則否認嚴基俊「先上車後補票」，婚禮屆時謝絕媒體拍攝：「只邀請家人、親戚低調舉辦。」

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▲嚴基俊以手寫信的方式宣布遇到人生伴侶，將於12月結婚。（圖／嚴基俊IG）
▲嚴基俊以手寫信的方式宣布遇到人生伴侶，將於12月結婚。（圖／嚴基俊IG）
嚴基俊表示，他以為自己不會遇見一生相伴的緣分，沒想到卻碰到溫暖他內心的伴侶，女友的關懷令他想要把對方娶回家展開新生活，所以決定分享好消息給大家。

他知道突如其來的婚訊一定會嚇到大家，為此感到抱歉，也提到自己能夠堅守30多年的演員生涯，是託各位的福才有今天的嚴基俊，他承認不善表達，總是默默收下大家的支持，但很開心因此獲得力量，承諾為了答謝各位的愛護，未來會繼續努力演戲。

對於嚴基俊的婚訊，經紀公司表示婚宴預計在12月低調舉辦，女方非圈內人，所以只邀請家人、親戚、熟人參與，並強調：「不是未婚先孕！」否認嚴基俊先上車後補票。

嚴基俊今年48歲，他高中就抱有演員夢，1992年大學時曾參演電視劇《我們的天堂》飾演學生，1994年在《警察廳的人們》客串不良少年，1995年透過話劇《理察三世》出道，直到2006年再繼續拍電視劇《愛過誰》，此後就兼顧音樂劇和電視劇的工作。他之後透過《夢想起飛Dream High》飾演金秀賢、秀智、IU、2PM玉澤演等人的老師廣為熟知，後幾年都是客串反派居多，直到2020年主演狗血劇《Penthouse上流戰爭》的朱丹泰正式爆紅，《Penthouse》甚至出到第三季，上流系列的編劇與導演更推出新狗血劇《7人的逃脫》、《7人的復活》，同樣找來嚴基俊擔任要角，他也在《小女子》中跟金高銀有精彩對手戲。

▲嚴基俊在《夢想起飛夢想起飛Dream High》中飾演金秀賢（中圖左起）、秀智、、2PM玉澤、IU（下）演等人的老師。（圖／翻攝KBS官網）
▲嚴基俊在《夢想起飛Dream High》中飾演金秀賢（中圖左起）、秀智、2PM玉澤演、IU（下）演等人的老師。（圖／翻攝KBS官網）
▲朱丹泰（左）殺死老婆秀蓮後，竟跟小三書真求婚。（圖／SBS）
▲嚴基俊以狗血劇《Penthouse上流戰爭》成名，飾演的朱丹泰（左）殺死老婆秀蓮後，竟跟小三書真求婚，行為瘋狂。（圖／翻攝SBS）
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