歐陽娜娜只花3年唸完伯克利音樂學院！超正畢業照曝光 粉絲哭了
歐陽娜娜18歲考進世界頂尖的美國伯克利音樂學院，疫情結束後復學，事業與課業兼顧得宜，日前她提前1年完成學業，月初開畢業演奏會，將門票收入全數捐給母校，作為學弟妹們獎學金基金。歐陽娜娜工作室昨（12）日在微博分享歐陽娜娜一系列穿學士服的照片，粉絲感動的情緒油然而生，「有一種說不上來的感慨！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的相片，歐陽娜娜留著一頭波浪中長髮，戴粉紅色穗子的學士帽，穿上畢業生黑袍擺拍留念，渾身散發稚嫩感，宛如高中畢業生。另外，還有她排隊，跟著其他學生上台領取畢業證書，一一向師長握手致意的影片，工作室寫下：「畢業是結束，也是一個新的開始，大學生娜，畢業快樂」、「NANA！為妳歡呼，為妳鼓掌！」
畢業照曝光後，大批粉絲紛紛留言：「好嫩啊啊啊啊」、「嗚嗚嗚...好像女高畢業，捨不得我的大學生na」、「畢業快樂小寶！在成長的道路上，希望妳越走越遠，越飛越高」、「中美教育體制不同，很多人是隻字不提，13歲考上柯蒂斯（音樂學院）就是厲害啊！」
歐陽娜娜當年年僅13歲考上美國寇蒂斯音樂學院，被封為「音樂高材生」，但因為忙於演藝事業，所以決定休學；18歲時又進入美國頂尖的伯克利音樂學院，歐陽娜娜坦言，自己其實中間因為疫情和工作關係休學好幾年，不過如今她還是順利完成學業，甚至是提前休完全部學分，只花3年就畢業，令人佩服。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道