這也要比！嘲諷拜登的中國電動車100%關稅政策 川普：我會課200%
先前有消息指出，美國總統拜登（Joe Biden）將對包含電動車在內、多項中國製產品加徵關稅，其中電動車關稅的漲幅甚至將高達4倍，從25%漲至100%，藉此保護美國本土的產業和勞工。同樣將角逐年底大選的對手川普（Donald Trump）則揚言，要對中國車廠在墨西哥生產、輸入美國的汽車，課徵200%關稅。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《彭博社》報導，知情人士透露，拜登將瞄準包括電動車、電池、太陽能電池、鋼鐵和鋁在內的關鍵行業徵稅，尤其是電動車，擔心若受到中國汽車洪流的衝擊，可能會顛覆具有政治敏感性的美國汽車產業。對此，川普已過週六在紐澤西一場造勢活動中，公開嘲諷拜登政府即將宣布的政策：「他說他將對所有中國電動車課稅100%。不是很好嗎？拜登早該在4年前就這麼做了。」
川普聲稱，中國車廠將試圖在墨西哥生產電動車，然後透過美墨加貿易協議銷往美國，藉此規避稅賦，揚言要對中國業者在墨西哥生產的車輛課徵超高關稅：「我將對來自這些工廠的每一輛車課徵200%關稅，而他們（拜登政府）將不會那麼做」，以及對所有中國商品徵收60%的全面關稅。
報導指出，雖然2位參選人有著根本上的分歧，但這也標誌著共和、民主2黨，在中國電動車對美國構成的威脅上，仍存在基本共識。