侯友宜不去520遭酸沒風度 黃揚明翻「歷屆出席紀錄」：太雙標
準總統即將於520上任，代表國民黨參選2024總統大選的新北市長侯友宜以「行程繁忙」為由拒出席，被民進黨立委王世堅酸「連這點起碼的風度都沒有。」對此，資深媒體人黃揚明列出歷屆520出席紀錄，並表示任何人要不要去總統就職典禮都是各自的決定，只是過去用仇恨言論說不去，現在又說不去的人氣度不夠，這樣就顯得太雙標了。
記者王德蓉／綜合報導
黃揚明整理出「歷屆520出席紀錄」，同時附上2008年520就職典禮，民進黨表態不出席的報導，「2016年蔡英文就職，六都市長僅朱立倫沒去，剛好朱立倫是被蔡英文擊敗的總統落選人。2020年蔡英文就職，六都市長僅韓國瑜沒去，剛好韓國瑜是被蔡英文擊敗的總統落選人。」
黃揚明續指，2008年，民進黨的總統落選人謝長廷沒出席總統就職慶祝大會，因陳水扁、呂秀蓮因要交接，都有出席在總統府舉辦的交接儀式。2012年，民進黨的總統落選人蔡英文沒出席總統就職典禮，前一天民進黨由代理主席陳菊、蔡英文等人集結在北平東路舉辦「日子歹過，總統踹共」嗆馬大遊行。
黃揚明認為，今年侯友宜不去就職典禮，與過去的慣例完全相符。而總統落選人、民眾黨主席柯文哲決定出席，是近年繼2020年的宋楚瑜之後，第二位出席的總統落選人。