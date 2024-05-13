洩密案太傷形象！中警局長：已汰除偷竊癖警察、會繼續嚴懲嚴辦
台中市接連爆警官警紀爭議，先有前刑大大隊長林明佐涉洩密給博奕集團，日前又有林姓小隊長出入職棒簽賭案現場。市議員林祈烽等人指出，九成九的警察出生入死，不能因一顆老鼠屎影響士氣，必須鐵腕整頓。警察局長李文章表示，違法犯紀一定專案調查，自己去年上任以來，已汰除包括有偷竊癖在內的兩名員警。
記者顏幸如／台中報導
台中市警局霧峰分局9日偵辦大型職棒簽賭案，爆出同隊林姓小隊長在場，警方等林某離開才入內逮人，事後林某宣稱到朋友家屋外逗狗，警方定調此事未涉及洩密，但出入不正當場所沒報備，記一支大過並調離現職。
前大刑大大隊長涉洩密博奕集團案正在偵辦中，台中市接連發生警官疑洩密案，大傷警察形象，市議員林祈烽、施志昌、鄭功進今（13）日質詢時，要求警方祭鐵腕整頓，才能保護大多數警察，不讓市民以為其中有不法勾結。
警察局長李文章表示，霧峰警分局的林小隊長本就列為輔導對象，平常都有告誡，執行搜索當天，他在不知情下到場的責任會再追究，包括霧峰分局長、副分局長都負有考管監督輔導責任，也會一併追究。
李文章說，市警局積極輔導員警也落實汰除制度，只要輔導沒效果，功獎相抵超過18支申誡，就會列為汰除對象，輔導當事人辭職，自己去年初到任以來，已將包括有偷竊癖的兩名員警進行汰除，警紀問題若再有發現，一定會嚴懲嚴辦。