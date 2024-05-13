NBA季後賽／不愧MVP！Jokic狂砍35分　金塊115:107灰狼扳平戰局

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本季例行賽MVP Nikola Jokic全場出戰分鐘，投中狂砍35分，外帶7籃板、7助攻、3抄截，Aaron Gordon更是全場12投11中，三分球2投2中，高效率拿下27分、7籃板、6助攻，與2次火鍋與1抄截。
Aaron Gordon本場更是一掃前場僅拿下13分的低迷表現，今（13）日無論在防守端還是進攻端，都成為Nikola Jokic最得力的助手，尤其是三分球全場2中2，大大紓緩Nikola Jokic在進攻端的壓力，至於在防守端則是成為Nikola Jokic最有力的協防者。
僅「蟻人」Edwards貢獻火力，灰狼主力發揮不佳上半場陷入苦戰
衛冕軍金塊在首節就建立起29:24領先優勢，來到次節金塊火力全開，靠著Jamal Murray在上半場結束前0.1秒投進一顆超扯大號三分，帶領球隊在上半場結束前20秒，打出一波8:0攻勢一舉拉開比分，上半場結束由金塊以64:49領先。
灰狼上半場主力Karl-Anthony Towns、Rudy Gobert與角色球員Nickel Alexander-Walker發揮不佳，分別僅以10中1拿下3分、1投0中拿下1分與5投1中拿下2分，上半場灰狼僅靠著「蟻人」Anthony Edwards以高效率，12中9砍進23分幫助球隊緊咬比分。
反觀金塊靠著Nikola Jokic 15中9拿下19分、6籃板、4助攻的表現，與Aaron Gordon在攻防兩端展現宰制力，上半場出戰20分鐘，6投6中拿下14分、3籃板、3助攻、2阻攻、1抄截的全能表現，帶領球隊在上半場結束取得15分領先。
下半場灰狼反撲無效，金塊收下勝利系列賽扳平戰局
灰狼進到第3節火力復甦，單節打出30:26攻勢將比分縮小，但金塊仍帶著90:79領先優勢進到末節，末節雙方你來我往，始終由金塊保持雙位數領先，但來到1分26秒時，灰狼一度將比分追至7分差，但可惜 後續反撲無效，終場就由金塊以115:107拿下勝利，順利將系列賽扳平至2勝、2敗。
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