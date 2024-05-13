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小S母親節唸女兒卡片！讀到這句大爆哭　Lily穿小可愛讓影片失焦

▲小S母親節唸女兒Lily（右）送的卡片，哭到唸不下去。（圖／小S臉書）
▲小S母親節唸女兒Lily（右）送的卡片，哭到唸不下去。（圖／小S臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

綜藝天后小S（徐熙娣）結婚18年育有3名女兒，昨（12）日母親節，正被感冒折騰的她，分別收到3張手寫卡片，並一一讀出愛女的告白，影片中，小S唸到「妳常常為了我們3個委屈自己」感動到哽咽、掉淚，一度無法繼續唸下去，而唯一入鏡的次女Lily（許韶恩）穿中空裝，好身材意外讓主題失焦。

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小S在粉專上傳影片，透露母親節這天，Lily親手做義大利麵和煎牛排給她吃，吃到一半，對方突然捧著一束康乃馨現身，同時遞上一張卡片，小S接過後唸出愛女的心意，「親愛的漂亮媽咪，母親節快樂，謝謝您一直這麼用心照顧我們3個小孩...」沒想到，讀到「我知道妳常常為了我們3個委屈自己」就語塞，接著摀住臉爆哭，嚇得Lily驚慌失措，趕緊抽衛生紙給媽媽擦眼淚。

▲Lily好身材引發網友熱議。（圖／小S臉書）
▲▼感冒未痊癒的小S，收到女兒寫的母親節卡片，Lily螞蟻腰十分搶鏡。（圖／小S臉書）
▲▼Lily好身材引發網友熱議。（圖／小S臉書）
至於長女Elly（許曦文）、么女許曦恩（Alice），小S看完卡片內容後，虧Elly「大女兒的卡片我都懷疑她是臨時趕出來的but，我都愛」，Alice的卡片則是一如預期，「許老三就是許老三，不煽情、講重點、沒了！」

網友留言：「S姐真的超級感性，每次看女兒的卡片都會哭哭，喜歡這麼有愛的氛圍」、「看到一起哭！人生有這三寶太幸福了」、「非常好哭，孩子就是父母的軟肋」、「三個女兒真的都是天使！」其中不少人把重點放在Lily的小可愛穿搭，「女兒好辣」、「我的媽呀！女兒太美了」、「二女兒超漂亮」、「女兒真的美翻天耶」、「女兒身材超級好！」

▲▼Lily的卡片文字讓小S情緒翻湧，當場掉眼淚。（圖／小S臉書）
▲Lily的卡片文字讓小S情緒翻湧，當場掉眼淚。（圖／小S臉書）
▲許老三（左起）、小S、許雅鈞、Elly、Lily全家福。（圖／翻攝自小S臉書）
▲許老三（左起）、小S、許雅鈞、Elly、Lily全家福。（圖／小S臉書）
▲▼小S大女兒Elly（上圖）、次女Lily都是美人胚。（圖／翻攝自Elly 許曦文、Lily Hsu IG）
▲16歲Lily身材苗條，曲線凹凸有致，星味十足。（圖／Lily Hsu IG） 
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