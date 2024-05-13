Joeman車行二度遭鬧事！疑因拍片狠酸「他」 慘被潑紅漆、灑冥紙
百萬YouTuber Joeman（翁雋明）與友人合夥在新莊區新樹路經營「九葉車業」。不過「九葉車業」4月爆出購車糾紛，不但曾被黑衣人發鞭炮示警，昨（12）日又遭潑紅漆、灑冥紙，這次原因疑似是Joeman拍片自嘲還原購車糾紛，讓嫌犯不滿被模仿才再度前往鬧事。
記者賴禹妡／綜合報導
Joeman合夥經營的車行「九葉車業」4月曾發生購車糾紛，一名18歲安姓男子前往店內想購買賓士C300，卻因未滿20歲無法貸款，與業務人員發生糾紛。安姓男子於4月25日晚間9時許，夥同7名黑衣人到「九葉車業」燃放鞭炮，導致店內2部車輛毀損，警方於事後循線逮捕涉案8人。
Joeman事後與合夥人拍片自嘲，並在影片中扮演剛滿18歲想貸款買車的人，最後因被拒絕而惱羞翻臉，引來超過2500人按讚，眾人還笑喊「演得好真實」。沒想到，這段卻影片疑似再度引起嫌犯不滿，相隔不到1個月又現身車行鬧事。
「九葉車業」5月12日清晨7時許再度遭到潑紅漆，現場還被撒了一地冥紙以及詆毀Joeman的傳單。轄區警方接獲通報，循線逮捕19歲張姓男子及余姓少年，全案依妨害名譽、毀損及恐嚇等罪移送新北地檢署偵辦。
🟡112年起滿18歲貸款不需保人
究竟滿18歲到底能不能貸款呢？事實上，在112年1月1日之前，未滿20歲民眾要借錢，都需要經過父母或監護人同意，才能進行貸款或擔保行為。不過在「民法增修條文」修法後，112年1月1日之後，未滿20歲、但滿18歲者皆可獨立進行貸款或擔保行為，不再需經過父母或監護人同意。
雖然滿18歲借錢不需保人，但放款單位仍會參照借款人有無固定收入、償還貸款的能力以及信用狀況良好，綜合評估以上條件再決定是否核貸。因此剛滿18歲的人通常尚未進入職場，較難被銀行或其他正式機構批准貸款，不過政府仍呼籲民眾要慎選借款合法管道，並評估自身還款能力。