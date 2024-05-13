台南女童遭甩10多記耳光！影片曝光網友氣炸了 警已主動介入調查
近日，台南市東區崇德市場內，一名年幼女童遭婦人狠甩耳光，女童被打到連站都站不穩，婦人又持續連甩10多記耳光，讓附近路過民眾都看不下去，急忙出言制止，整個過程被拍下PO網爆料，許多網友紛紛氣得要警方出面處理。對此，台南市警一分局表示，目前尚未接獲相關報案或檢舉，但根據影片內容，後續將會介入調查。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時於崇德市場內，婦人疑似女童家長，卻當眾狂甩女童耳光，打到連路人都看不下去，怒聲出言制止並紛紛說要報警。過程影片被PO網爆料，警方表示，目前尚未接獲民眾檢舉或報案，不過依影片內容，疑似有不當管教的問題，將會主動介入調查，如調查出有管教不當問題，將依違反兒童及少年福利與權益保障法相關規定辦理。
社會局則指出，該婦人之行為恐已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條規定，警方也已連繫相關單位，並追查該名打女童的婦人，若查明屬實，將依兒權法開罰。社會局提醒民眾一旦發現疑似兒少虐待，可善用113保護專線、110報案，或至「社會安全網-關懷E起來」網站通報。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110