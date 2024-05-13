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首次「法國生活節」高雄登場　陳其邁撂法語邀大家一起來

▲市長陳其邁與法國在台協會主任龍燁不僅攜手拍攝宣傳影片，陳其邁撂法語以「國台語」雙聲道，邀請大家一起到高雄參加首次舉辦的法國生活節。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁與法國在台協會主任龍燁不僅攜手拍攝宣傳影片，陳其邁撂法語以「國台語」雙聲道，邀請大家一起到高雄參加首次舉辦的法國生活節。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市政府與法國在台協會、台灣法國人協會共同舉辦首次「法國生活節在高雄」， 6月7日起一連3天在駁二藝術特區大義倉庫紅磚廊道及大義公園盛大登場！市長陳其邁與法國在台協會主任龍燁不僅攜手拍攝宣傳影片，陳其邁撂法語以「國台語」雙聲道，親切邀請來自各地的朋友一起到高雄參加首次舉辦的法國生活節，體驗法國生活。

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▲法國生活節在高雄6月7日至9日於駁二登場，由高雄市政府、法國在台協會、台灣法國人協會共同舉辦，包含法式市集、表演、運動、講座等精彩法式文化體驗。. （圖／高市府提供）
▲法國生活節在高雄6月7日至9日於駁二登場，由高雄市政府、法國在台協會、台灣法國人協會共同舉辦，包含法式市集、表演、運動、講座等精彩法式文化體驗。. （圖／高市府提供）
隨著巴黎奧運七月即將揭幕，高雄首次登場的法國生活節不僅有法式主題市集，法式舞台演出；更安排法式滾球、兒童足球等運動體驗，結合文化講座以及露天電影等期間限定內容，要讓全台的朋友都能在高雄港邊感受法式風情。

▲首次登場的「法國生活節在高雄」是2024年台法文化交流活動，地點特別選在駁二藝術園區，就是因為高雄的熱情氣候與海風，與南法普羅旺斯地區十分相似。（圖／高市府提供）
▲首次登場的「法國生活節在高雄」是2024年台法文化交流活動，地點特別選在駁二藝術園區，就是因為高雄的熱情氣候與海風，與南法普羅旺斯地區十分相似。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，法國生活節是台法文化持續深化的重要象徵，也創造法國城市與高雄之間更多的互動交流，相信能將高雄的陽光、笑容與幸福感傳遞給每位來訪旅客。法國在台協會龍燁主任則指出，台灣與法國的面貌不僅體現於首都巴黎和台北，因此相信在台灣南部重要港灣的高雄舉辦這場代表南法的活動，更能豐富地強化雙方連結。

行政暨國際處指出，首次登場的「法國生活節在高雄」是2024年台法文化交流活動，地點特別選在駁二藝術園區，就是因為高雄的熱情氣候與海風，與南法普羅旺斯地區十分相似。法式主題市集邀集近六十家品牌齊聚，結合美食、手作、文創以及語言交流；在大義公園也將有精彩法式表演以及草地馬戲演出，更安排運動體驗邀請民眾一起熱情參與。

陳其邁與法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）也特別攜手拍攝此次法國生活節在高雄的宣傳影片，兩人特地在活動地點駁二藝術特區、以及高雄知名地標大港橋前進行拍攝。雖然首次共同面對鏡頭，陳其邁和龍燁展現絕佳好默契，許多鏡頭都是一次OK！兩人更展現各自秘密練習的外語台詞，陳其邁以法語、龍燁主任則以「國台語」雙聲道，親切邀請來自各地的朋友一起到高雄參加首次舉辦的法國生活節。

行政暨國際處長張硯卿表示，高雄作為台灣南部重要港灣城市，跟法國南方同樣擁有溫暖氣候及多元文化，藉由舉辦活動的契機，也期盼進一步跟法國城市加深彼此認識、牽起交流機會。

隨著巴黎奧運即將到來，大義公園將設置奧運吉祥物Phryge（弗里吉），讓大家能盡情拍照打卡留念。生活節為期三天的活動中，也在每天的下午四點至七點安排免費的運動體驗環節，邀請市民朋友體驗起源於普羅旺斯的「法式滾球」以及「兒童足球」，體驗課程將有專業教練，讓大小朋友進行歡樂的運動學習體驗。

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