野球名人房／唐肇廷旅美受重傷 回憶當時像被卡車撞到！
本周的《野球名人房》不同以往，特別邀請到帕菲克運動經紀行銷公司的總經理陳銘駒與旗下球員「唐帥」唐肇廷來到節目，除了讓觀眾更了解運動經紀，也帶大家了解到旅外球員不同的一面。
影音節目部/綜合報導
唐肇廷和陳銘駒總經理兩人在美國認識，熱愛棒球的陳銘駒在留學時期，時常舟車勞頓的跑到美國球場看球，因此認識不少旅美的台灣球員，甚至還製作不少家鄉味美食提供給球員，在成立經紀公司前還擔任兩位知名球星翻譯，他在口譯員的過程了解到旅外球員的辛苦，陳銘駒透露希望能幫助更多的球員因此返台積極推廣球員經紀這項制度，藉此可以服務不管是國內或旅外的球員。
兩人也透過節目讓觀眾知道經紀公司的功用不只是「談薪水」，陳銘駒表示，經紀公司主要根據選手需求來提供幫助，大小事包辦甚至還提供「這項服務」!?唐肇廷自己也透露，曾經透過經紀公司提出要上說話課程，經紀公司也全力協助。
節目中，唐肇廷也分享自己在旅美時期遭遇的「超嚴重意外」，當下感覺像被「拖拉庫」撞到，而這次意外竟嚴重到讓唐帥說出:「我以前更帥! 」逗得大家哈哈大笑。想看更多有趣內容，請鎖定每周一晚間8點播出的《野球名人房》!