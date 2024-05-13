直擊／Joeman車行慘遭潑紅漆！「1招」緊急神復原 隔天照常營業
網紅 Joeman 與友人合夥在新莊開設的二手車行「九葉國際車業」，上個月才被人丟鞭炮示威，怎料一個月後的母親節12日清晨，又遭同夥人潑漆、撒冥紙、貼傳單恐嚇，警方2小時內就逮捕涉案4人，依毀損、恐嚇等罪送辦。《NOWnews》記者今（13）日上午到 Joeman車行直擊，現場遭潑漆的地板、樑柱都暫時以灰黑色漆料遮擋處理，車行老闆Bruce也現身喊冤：「根本不知道他們為什麼要做這些事情。」
記者張志浩／綜合報導
記者今天上午10點30分左右抵達 Joeman 位於新莊的車行，店門外原先遭紅色油漆潑灑的地面和牆面，已使用灰色、黑色等其它漆料遮掩，老闆 Bruce 受訪指出，昨（12）天母親節有開店營業，一早7點左右，就有街訪鄰居通知他車行被人大肆破壞，自己到場後已是一片狼籍，當下只能緊急做遮擋處理。
買車遭拒心生不滿 車行老闆：沒有這種事
犯案主嫌曾表示，之前是因為自己想買車，但本身沒有工作遭業務拒絕，心生不滿才會鬧事，Bruce 則強調「實在不清楚對方用意為何」，「他從頭到尾不是來買車，甚至沒有來過店裡，有來店裡買或問過車的人都知道，我們的服務態度絕對不會讓人不舒服，他從頭到尾說的都是沒有的事情，法律上我們一定會追究到底。」
Bruce 也表示，九葉國際車業成立時間不長，店內業務頂多3、4個，也全都是他自己帶的，因此很少有不認識的客人，「況且購車有糾紛，你第一個一定會先找業務麻煩，而不是直接攻擊車行，但詢問犯人當初是哪個業務服務不周，他根本說不出是誰，連續攻擊車行，真的讓我們蠻困擾的，只希望後續還能再做釐清，或和嫌犯溝通。」