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最大苦主！美Z世代收入少債多　難享受市場紅利「還受通膨打擊」

▲美國Z世代年輕人正遭受通膨打擊，收入少、債務多，使得債務拖欠率更高。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國Z世代年輕人正遭受通膨打擊，收入少、債務多，使得債務拖欠率更高。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在2008年金融海嘯後，全球歷經長達10年以上的零利率、甚至「負利率」年代，儘管投資市場在各國政府大印鈔票的資金狂潮下、熱度與日俱增，但對於沒有雄厚資本的青年來說，市場榮景與自己毫不相關，反而受到通膨打擊。儘管都必須在職涯早期應對經濟災難，但千禧世代的同儕相比，20出頭的年輕人正遭受通膨打擊，收入少、債務多，債務拖欠率更高。

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根據《CNN》報導，美國信用報告機構「TransUnion」調查了22至24歲Z世代（1995至2012年出生）的信貸使用狀況，Z世代與千禧世代（1980至1994年出生）一樣，在職涯早期就必須應對經濟災難。對於Z世代來說，面對的是新冠肺炎疫情大流行；千禧世代則是全球金融危機。

但目前Z世代還面臨著另一個挑戰，通貨膨脹推高了汽油、食品等各種物品價格，利率處於23年來高點，也導致汽車貸款、學生貸款和抵押貸款的借貸利率上升。

報導指出，這並非職業生涯早期消費者特有的問題。整個美國信貸經濟的債務水整和大多數信貸產品的拖欠率都較高。TransUnion的另一份報告發現，美國人的信用卡債總餘額在2023年首次突破1兆美元。

但專家表示，由於Z世代還處於信貸之旅的早期，因此現在養成健康的財務規劃習慣非常重要，這將有助於未來發展。

TransUnion全球研究和諮詢主管Charlie Wise表示，由於許多價格上漲的物品都是Z世代最可能將大部分的收入花費在上頭的事情，其中租金就是一大例子，過去幾年租金呈現兩位數成長，另外食品、外食費用、汽油、交通費用，這些也都出現了顯著的增長。

由於大多數Z世代都沒有自己持有房屋，通常是租屋或與家人、朋友同住。Charlie Wise直言，在那些租屋者的情況下，他們會有額外的痛苦，而這不會是2022年之前就擁有房屋的屋主會遇過的狀況。「抵押貸款通常不會變化，但租金會變，因此我認為這是導致Z世代消費者面臨財務壓力的重要原因。」

Charlie Wise也建議，消費者需要意識到的事情是，並不是每個人都有辦法每月還清卡債，循環利息將加重債務負擔。所以了解自己買得起什麼、可以花多少錢，確保自己的能力範圍才是關鍵。

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