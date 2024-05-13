最大苦主！美Z世代收入少債多　難享受市場紅利「還受通膨打擊」

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但目前Z世代還面臨著另一個挑戰，通貨膨脹推高了汽油、食品等各種物品價格，利率處於23年來高點，也導致汽車貸款、學生貸款和抵押貸款的借貸利率上升。
報導指出，這並非職業生涯早期消費者特有的問題。整個美國信貸經濟的債務水整和大多數信貸產品的拖欠率都較高。TransUnion的另一份報告發現，美國人的信用卡債總餘額在2023年首次突破1兆美元。
但專家表示，由於Z世代還處於信貸之旅的早期，因此現在養成健康的財務規劃習慣非常重要，這將有助於未來發展。
TransUnion全球研究和諮詢主管Charlie Wise表示，由於許多價格上漲的物品都是Z世代最可能將大部分的收入花費在上頭的事情，其中租金就是一大例子，過去幾年租金呈現兩位數成長，另外食品、外食費用、汽油、交通費用，這些也都出現了顯著的增長。
由於大多數Z世代都沒有自己持有房屋，通常是租屋或與家人、朋友同住。Charlie Wise直言，在那些租屋者的情況下，他們會有額外的痛苦，而這不會是2022年之前就擁有房屋的屋主會遇過的狀況。「抵押貸款通常不會變化，但租金會變，因此我認為這是導致Z世代消費者面臨財務壓力的重要原因。」
Charlie Wise也建議，消費者需要意識到的事情是，並不是每個人都有辦法每月還清卡債，循環利息將加重債務負擔。所以了解自己買得起什麼、可以花多少錢，確保自己的能力範圍才是關鍵。