《鬼滅之刃 柱訓練篇》好多鬼！蛇柱、風柱殺不完：你們蟑螂嗎？

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《鬼滅之刃 柱訓練篇》第一集中，「蛇柱」伊黑小芭內、「風柱」不死川實彌為了拯救被鬼擄走的婦女，意外找到「鬼王」鬼舞辻無慘的藏身之屋，2位柱因此碰到許多鬼，「風柱」不死川實彌的「風之呼吸 壹之型-爪爪科戶風」結合「蛇柱」伊黑小芭內的「蛇之呼吸 伍之型-蜿蜿長蛇」合力砍殺，結果卻越殺越多，不死川實彌氣壞表示：「你們是蟑螂嗎？」
雖然救出被擄走的婦女，但2位柱卻沒抓到鬼，「鬼王」鬼舞辻無慘的藏身之屋也隨即消失。
其實在上一篇章《鬼滅之刃 刀匠村篇》中，「戀柱」甘露寺蜜璃、「霞柱」時透無一郎對決「上弦之肆」半天狗、「上弦之伍」玉壺時，身體突變產生印記，竈門禰豆子更因此克服陽光，甚至還會說話，導致「禰豆子的鬼進化」讓鬼舞辻無慘誓言要拿下竈門禰豆子。而柱的印記在本季「柱訓練篇」也揭曉，正為柱變強的「開關」。
柱們為了保護禰豆子並拿下鬼王，展開了「印記的訓練」，產屋敷耀哉為了解開禰豆子的「鬼進化」之謎，甚至邀約「鬼」珠世小姐一同進行研究，本季即使少了跟「十二鬼月」的對打，劇情依然精彩。
《鬼滅之刃 柱訓練篇》是延續《鬼滅之刃 刀匠村篇》的故事，5月12日起，每週日跨週一深夜可至巴哈姆特動畫瘋、中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、愛奇藝國際站、Netflix、Disney+等平台收看。
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