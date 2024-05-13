西門唐吉訶德爆藏籤！扭蛋全包「大獎卻消失」 店員1回應被罵翻
日本知名賣場唐吉訶德在台灣設立5間分店，其中西門店近日爆出藏籤風波，引起不小爭議。一名網友發文爆料，他在唐吉訶德西門店為了抽中扭蛋大獎，將最後剩下的6顆扭蛋全包，沒想到轉開後發現，裡頭根本就沒有大獎。唐吉訶德店員起初還回「若是一開始就把大獎放進去，被抽走之後就沒人要玩了」，最終店家才坦承疏失，讓許多網友不滿質疑有詐欺行為，根本就是「一番賞翻版事件」。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在臉書發文爆料，指出他和朋友在西門唐吉訶德的情趣用品區，看到扭蛋機大獎「TENGA FLIP ORB」都還沒有人抽到，因此決定包下最後6顆扭蛋，沒想到全數轉出來卻發現，裡頭根本就沒有大獎籤，因此質疑店員藏籤。
原PO透露，唐吉訶德店員起初還回應，若是一開始就把大獎放進去，被抽走之後就沒人要玩了；店家主管則到場表示，可能是因為疏失才搞錯獎單，導致大獎從頭到尾都不在機器裡，卻要求原PO再花2顆扭蛋的錢，將「大獎」和「最後獎」帶回家，「因為裡面只有99顆，所以多1顆要花錢是很正常的」，讓原PO一群人感到極度傻眼。
最後，唐吉訶德西門店長趕抵現場承認疏失，並將兩個獎項直接給予原PO，沒有再額外收錢。事件曝光後，不少人質疑這是詐欺行為，怒轟根本就是「一番賞翻版事件」；轄區西門町派出所也證實，確實有民眾至派出所詢問疑似在唐吉訶德西門店遭遇詐騙情事，但並未提告對方詐欺或相關告訴。
截至13日上午，唐吉訶德都尚未針對此事做出回應。但大獎廠商Tenga被店家指稱有疏失，在臉書粉專被網友點名後，小編在留言區公開說明，表示公司已緊急與唐吉訶德聯繫，了解內部相關情況並確認事實，對於可能造成的困擾表達深深的歉意，「確認相關細節及事實狀況之後，我們將會依法進行適當的處理，謝謝。」