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國軍高雄總醫院成立睡眠中心　助病友改善睡眠呼吸中止症

▲國軍高雄總醫院成立睡眠中心，治療睡覺打鼾睡眠中斷、白天嗜睡沒精神，有此症狀的情形應及早就醫治療。（圖／記者莊全成攝，2024.05.13）
▲國軍高雄總醫院成立睡眠中心，治療睡覺打鼾睡眠中斷、白天嗜睡沒精神，有此症狀的情形應及早就醫治療。（圖／記者莊全成攝，2024.05.13）

記者莊全成／綜合報導

國軍高雄總醫院於113年成立睡眠中心，引進嶄新醫療器材與安靜溫馨的檢查室，治療有打鼾、白天嗜睡、夜晚睡眠中斷、夜間頻尿、注意力不集中等症狀。

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▲醫師袁建漢表示，全台約有460萬人患有睡眠障礙，其中近九成的打鼾者有睡眠呼吸中止症，男性平均比女性高出2～8倍。（圖／記者莊全成攝，2024.05.13））
▲醫師袁建漢表示，全台約有460萬人患有睡眠障礙，其中近九成的打鼾者有睡眠呼吸中止症，男性平均比女性高出2～8倍。（圖／記者莊全成攝，2024.05.13）
一般沒有失眠而都有睡足8小時，但因為半夜常常被自己或枕邊人的打呼聲吵醒，起床後也會沒精神而覺得越睡越累。據統計，全台約有460萬人患有睡眠障礙，其中近九成的打鼾者有睡眠呼吸中止症，呼吸中止症大多數在男性、中老年、肥胖、酗酒、心血管疾病、下顎短小的病人，並常伴隨有精神不集中、頭痛、口乾、睡著時被嗆到或喘氣、脾氣變得暴躁不易控制。

▲國軍高雄總醫院睡眠中心醫療團隊，解決病患或枕邊人的睡眠品質。（圖／記者莊全成攝，2024.05.13）
▲國軍高雄總醫院睡眠中心醫療團隊，解決病患或枕邊人的睡眠品質。（圖／記者莊全成攝，2024.05.13）
耳鼻喉科醫師袁建漢表示，男性罹患睡眠呼吸中止症的機率，平均比女性高出2～8倍，根據統計顯示，更年期後女性罹患睡眠呼吸中止症的風險比例與男性相當。近期有研究指出，約8％的孕婦在妊娠第二期會有睡眠呼吸中止的問題，推測可能是腹內壓力增加，再加上橫隔膜結構及肺活量改變所致。

台灣睡眠醫學會的研究，近年來女性佔慢性失眠的比重有增無減。在2006年女性與男性慢性失眠分別是13.2%和9.9%，危險比為1.33倍。而2017的資料，女性與男性慢性失眠分別是13.9%和8.6%，危險比升高為1.62倍。在統計上女性出現睡眠困擾的機會都高於男性，這可能和女性生理期、懷孕、更年期的生理及荷爾蒙變化有關。袁建漢呼籲，有上述症狀的病人應及早就醫治療，改善自己與家人的睡眠品質。

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