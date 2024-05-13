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灰狼Edwards超越詹皇！22歲第4度季後賽轟破40分　成NBA史上第2人

▲灰狼「蟻人」Anthony Edwards超越詹皇！22歲第4度季後賽轟破40分，成NBA史上第2人。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼「蟻人」Anthony Edwards超越詹皇！22歲第4度季後賽轟破40分，成NBA史上第2人。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

灰狼Edwards超越詹皇！明尼蘇達灰狼主戰新星「蟻人」Anthony Edwards在今（13）日面對丹佛金塊的比賽，砍下生涯季後賽新高的44分，可惜仍無奈以107：115輸球。然而，Anthony Edwards也以22歲之姿第4度在季後賽飆破40分，一舉超越「詹皇」LeBron James、Kevin Durant，成為NBA史上第2人，並僅次於達拉斯獨行俠Luka Doncic的5次紀錄

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Edwards砍出季後賽新高　雙拳難敵四手

金塊、灰狼系列賽第4戰，金塊在半場結束前就拿下二位數領先，Jamal Murray甚至絕殺命中一顆超大號三分。最終，金塊也維持住領先，以115：107擊敗灰狼，連奪2勝將系列賽扳平成2：2平手。

但上場表現略為下滑的Anthony Edwards，本場繳出高水準表現，全場25投16中，砍下生涯季後賽新高的44分、5籃板、5助攻、2抄截，外加1阻攻，但面對各點開花的金塊仍無力回天。

第4度砍破40分　超越詹皇、Kevin Durant

特別值得一提的是，在這場比賽過後Anthony Edwards已經是第4度單場得分超過40分，以22歲作為分水嶺，超過了詹皇、Kevin Durant和Amare Stoudemire的3次紀錄，成為NBA史上第2人。

除了本季和金塊在次輪系列賽第1戰、第4戰分別砍下的43分、44分，Anthony Edwards在首輪和鳳凰稱太陽的第4戰拿下40分，並且同樣在去年首輪面對金塊的第2戰攻下41分，總計達成4次，目前距離Luka Doncic所保持的5次紀錄相當接近，將有機會在今年賽季追平紀錄，或甚至超越。

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