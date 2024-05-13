iPhone迎大升級！傳iOS 18會有ChatGPT功能 蘋果、OpenAI進度曝
蘋果公司於台灣時間昨（7）日舉辦名為「Let Loose」的發表會，正式推出新一代iPad Pro（M4）、iPad Air（M2）、Apple Pencil Pro等新品，其中搭載「最強AI晶片」M4晶片iPad Pro最為吸睛。蘋果將於6月舉行WWDC 2024開發者大會，市場對於有望推出的AI新手機引頸期盼，同時，公司也一再強調今年推出的iOS 18能結合更多AI人工智慧新功能，並實現邊緣AI運用。
記者鄭妤安/台北報導
對此，《彭博社》記者Mark Gurman發文表示，知情人士稱，蘋果已幾乎與OpenAI達成協議，在 iPhone上使用他們的技術，這也是蘋果將AI功能引入其設備所做的努力之一，雙方仍在敲定在iOS 18中使用ChatGPT功能的協議條款。
同時，蘋果也與Google旗下的Gemini聊天機器人授權進行談判，目前尚未達成共識，協議仍在進行中。
去年，蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，他使用OpenAI的ChatGPT時發現，有「許多問題需要解決」，並承諾，新的人工智慧功能將在「深思熟慮的基礎上」出現在蘋果的產品中。