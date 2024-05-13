Joeman車行被潑漆！最新吵「加價神車」　山道猴8年不吃喝才能買

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Joeman車行最新影片 2神車想買得加價
然而，Joeman車行昨（12）上傳最新影片則在吵「加價神車」，多數車款入手後「落地打7~8折」，但布魯斯揭露，唯有兩款大老闆最愛的座車新車得「加價買」，一是Toyota Alphard、另一則是Lexus LM，後者號稱是「地表最強頭等艙」。
Toyota Alphard去年6月推出第4代車型，售價315萬元，年度配額500輛。而另台Lexus LM則是在去年8月發表大改款大2代車系，4車款（4人座~7人座）較預售調降10萬元，售價429萬元起，年販目標設定400 輛，但上市前已接單超過2000 張。
「這兩台就神經病！」布魯斯說，聽到Toyota Alphard最高加到80萬元，新車售價315萬元，但因供不應求，等不到車，想買得加價80萬元，相當395萬元入手。而Lexus第2代LM在中國更是傳出得加價50萬人民幣（約新台幣221萬元）才買得到。
若以山道猴子月新3萬7000元推算，Toyota Alphard加價車價395萬元，相當得不吃喝約8.9年才買得起。
為什麼Toyota Alphard這麼搶手？想買得加價，還不一定買得到？知名車評廖怡塵指出，Toyota Alphard是不少頂峰人士夢寐車款之一，因為通勤過程中的舒適性堪稱最頂級，下訂得等2年才能交車。