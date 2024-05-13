3歲專班開放「混齡2歲幼兒」？教團轟：應廣增2歲專班

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對此，全國教育產業總工會表示反對，並稱教育部一直在踩紅線，之前是開放未滿2歲可進入2歲專班，如今是企圖要開放開學未滿3歲學期中可進入3歲專班，但這些都對孩子不利。
全教產指出，去年教育部企圖開放「招收三歲以上至未滿四歲幼兒之班級，尚有餘額者，得招收未滿三歲，而於當學年度當月滿三歲之幼兒」，即已引起基層教師一面倒的反對。
全教產舉例，近年來由於許多公立幼兒園中大班以「混齡」之名已招收到學齡3足歲(小班)的孩子，接下來若開放學期中招收學齡2足歲的孩子，這種學期中的新生將讓師生都必須從頭開始，彼此恐適應不良，這樣的作法勢必也降低教學品質，幼兒園老師若將心力都放在2歲的照護上，而無更多的心力引導中大班的孩子於各領域之發展，對孩子、對家長，其實是不公平的。
全教產進一步解釋，由於3歲專班以上已進入教育階段，而2歲專班則主要是照護功能，以奶瓶加尿布為主軸，兩個階段目標及內涵大異其趣；而且2足歲的師生比與3足歲的師生比截然不同，混齡在一起，原本的幼教老師將非常辛苦，幼教老師的專長是教學、不是當褓姆，兩者師生比也因為發展差異本來就不一樣，人力結構、人數本就不同，教育部如此急就章地混齡，只為解決2歲專班不足的問題，相當不智。
全教產透露，目前各公立幼兒園的遊樂設施、洗手台等均為適用於3至6歲的孩子，缺乏2歲專班才有的基本配備，有老師反應「光一個溜滑梯那麼高，你敢讓一個2歲孩子使用嗎？，」
全教產認為，其實，目前幼兒教育及照顧法施行細則第2條第2項：「幼兒於前項日期尚未滿二歲，而於當學年度滿二歲之當月時，尚有缺額之教保服務機構，得予招收。」已有疑慮並潛藏風險，難道「未滿二歲」的孩子到混齡的班級後不會有孩子安全問題所造成的行政、刑事、民事責任？教育部未來推動的「未滿3歲」的孩子到3歲以上的班級呢？教育部如此把教育階段及照護階段的混齡方式，難道只為解決2歲專班不足問題，實在不可取。
全教產表示，如果政府有空間能夠給基金會廣辦非營利幼兒園，「為什麼政府不願意善加利用既有的空間，改建成2歲專班？」質疑是因為政府不願負擔增設公幼班級所需聘用的幼教老師薪資、年終獎金、退休金等。教育部沒有配套、沒有設備、沒有環境、沒有人力，卻強要幼兒園買單，是為難這些教保服務機構，而且，家長能接受嗎？
全教產批評，用混齡取代專班是政府的模糊政策，但為了解決2歲專班不足的問題，竟讓配套措施不見蹤影，且要幼兒園承擔後續責任，教育部下錯藥方勢必將損及3歲以上孩子及其家長的權益，建議教育部廣增「2歲專班」、並將三歲1：12、兩歲1：8的師生比再降低至1：10與1：6，這樣的教保品質才能達到三贏的局面、也可解決相關問題。