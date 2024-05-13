阿富汗北部山洪爆發！橫跨7省、逾300亡 災民慟喊：幾乎滅門
阿富汗北部近日爆發山洪，截至發稿時間為止，已造成至少300人死亡，巴達赫尚省（Badakhshan）、古爾省（Ghor）、巴格蘭省（Baghlan）和赫拉特省（Herat ），都經歷了嚴重水患，近2000所房屋受損，大批災民無家可歸，還有人痛心的喊道，全家幾乎只剩他了。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，國際救援委員會（IRC）正在針對阿富汗這場橫跨7個省份的洪水，進行緊急應對措施，IRC的阿富汗地區主任班艾薩（Salma Ben Aissa）表示，阿富汗面臨嚴重的人道緊急情況，從今年年初開始，就遭受一系列地震以及極端氣候影響，洪水造成的60萬災民中，有一半以上是兒童，該組織正設法設立移動型診所，為災民提供醫療支持。
1名巴格蘭省的災民古爾布丁（Gulbudeen）傷心的說，由於毀滅性的山洪，他失去了5位家人，包含老婆、2個兒子和2個女兒，當時他就在洪流的另一邊，卻只能眼睜睜看家人被洪水淹沒。另1名災民薩拉卡哈（Haji Sarakha）也表示，妻子和4個女兒都在那場毀滅村莊的暴洪中喪生，只有他和2歲的小兒子倖存。
掌控阿富汗的塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）透過聲明坦言，洪水造成嚴重傷亡以及經濟損失，已責成內政部、災害管理部和地方官員，調度一切可用資源，營救被困人員、打撈遺體並為傷者提供醫療救治。
專家表示，阿富汗是全球受氣候變遷影響最危險的國家之一，當降雨量大到正常排水系統無法應付時，就會爆發山洪，而氣候變遷造成的暖化，使得極端降雨的可能性更大，過於乾燥的冬季也使土壤更難吸收降雨，大片農田因此被淹沒，偏遠農村地區以及房舍相對簡陋的居住點尤其容易受災。