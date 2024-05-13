高雄Gogoro換電站突爆炸起火！旁邊就是加油站 官方緊急回應了
電動機車Gogoro高雄前金區中正四路某加油站內的gogoro換電站，在今（13）日稍早約11點時突然竄出火舌，現場發出濃濃白煙，加油站員工見狀趕緊撥打119報案，消防人員到場後已經撲面火勢，目前正在現場警戒中，詳細起火原因仍有待火調人員進一步調查釐清。Gogoro官方目前也正在了解狀況中。
記者周淑萍/綜合報導
Gogoro高雄前金區某處換電站突然傳出火警，據了解，今上午約11點，突加油站員工突然聽到爆炸聲的巨響，隨即發現一旁的Gogoro換電站突然冒出火煙，緊急報案，由消防局派遣鼓山分隊、前金分隊、新興分隊趕往撲滅火勢，所幸當時換電站並沒有人Gogoro的車主在現場換電池。
從影片中可以發現起火的部分是在左下方的電池格，且消防人員到現場後還持續的爆炸噴出火苗，相當驚人，目前火勢已經被撲滅了，至於整起的起火原因，將會由火調人員進一步調查釐清，Gogoro官方也已經接獲通知，目前也正在了解起火原因。
據了解Gogoro換電站應該都有配置中控中心，事件發生後會立即啟動，並馬上阻斷該電池交換站電力的發送，而從照片來看損傷狀況嚴重，該電池交換站可能短時間無法使用，建議車主可前往附近電池交換站換電。