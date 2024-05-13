NBA快評／Jokic內線無人敵！證明為何4年三度MVP　季後賽才剛開始

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面對灰狼內線雙塔Rudy Gobert和Karl-Anthony Towns的嚴防死守，Jokic依然能夠利用其出色的腳步和靈活性，在內線予取予求，他多次在低位得手，而且送出7次助攻，幫助隊友們完成得分。在防守端，Jokic也能夠有效地限制對手的進攻。
除了Jokic之外，金塊球員也表現出色。Aaron Gordon得到27分、7籃板、6助攻、2阻攻，在進攻端利用空切找到空檔，在防守方面，也能夠追防Anthony Edwards，整個團隊的防守輪轉十分到位。
此戰Jamal Murray得到19分，每一分都是關鍵。在上半場結束前0.1秒投進一顆誇張大號三分球，讓金塊打出一波8:0攻勢，點燃全隊氣勢，尤其在Jokic第三節面臨犯規麻煩的情況下，跳出來接管比賽，單節獨拿12分，不僅沒有被灰狼拉近分差，還反而拉開領先差距。此外，金塊替補球員表現出色，一共攻下27分成為勝利的關鍵。
季後賽現在才開始
在系列賽的前兩場比賽中，金塊在主場兩度敗給灰狼，但在隨後的兩場客場，金塊強勢反彈連拿2勝，這也讓系列賽重新回到原點。事實上，金塊並非沒有從落後逆轉勝的經驗，2019-2020賽季在「泡泡園區」進行的季後賽，金塊都是在1勝3敗劣勢下逆轉晉級。
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