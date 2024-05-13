韓流帶動商機！韓虎嘯今年營收有望增2成　拚2028年成功IPO

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張雅涵指出，目前台灣韓式料理1年市場規模約為100億元，僅次於日式料理，高於美式與東南亞各國料理，韓國政府透過成功的韓流影視操作，順勢帶動韓式料理在全球普及化，成功扭轉過去韓式料理給人廉價的刻板印象，取而代之的是精緻化與差異化，韓虎嘯韓式餐飲集團就是看好這項趨勢，決定強化品牌力、積極展店。
張雅涵告訴媒體，南部台南新光店、漢神巨蛋店因為食安等難管理問題，在今年8月合約到期後不會再續約，但也計畫在北部持續展店。她規劃，2025年起將以每年新增5至8家店的速度，穩定擴大集團版圖，預計未來3年營收年複合成長率(CAGR)可達50%至80%。
此外，關於是否開放加盟，張雅涵表示，疫情結束後確實有許多聲音希望韓虎嘯韓式餐飲集團可以開放加盟，「這確實是我們內部樂觀其成的方向，若真的開放加盟，初期會以初虎mini這項品牌為主，並持續觀察市場接受度、逐步進行調整。」張雅涵同步透露，集團正在規劃韓式燒肉品牌，客單價約1500元，希望能透過街邊店侷限較小展店，現在也有與東南亞代理商談海外授權，有望以互換品牌方式進行。
張雅涵預估，在既有店家規模基礎上，韓虎嘯韓式餐飲集團2024年營收可望從2023年的1.5億元成長20%至1.8億元，未來將以穩紮穩打策略，朝向資本市場邁進。她接受《NOWnews今日新聞》提問時回應，希望於2028年成功IPO，屆時直營店預計展店30至45間，至於餐飲市場留才規劃，有別於現在市面上多是公司出資7成、員工出資3成，韓虎嘯在保留獲益比例下，公司出資9成、員工出資1成，實現員工自己當老闆的夢。