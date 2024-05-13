名人堂花園飯店爆欠薪！說好今天仍未入帳 員工嘆：等銀行下班前
位在桃園龍潭的名人堂花園大飯店，近期爆出欠薪問題，全體員工在發薪日當天都沒拿到薪水。業者在9日曾發聲明，指飯店因團隊新舊交接，薪資將延至今（13）日發放。不過內部員工向《NOWnews》透露，到了今中午12時，薪水還是沒進來，「只能等看看銀行下班前」。
記者黃韻文／綜合報導
有「職棒之父」稱號的兄弟飯店董事長洪騰勝，2019年底在桃園市龍潭區開了名人堂花園大飯店，正是以棒球為主題，還打造了4層樓高的巨型棒球，當時在市場上引起不少討論。不過近期卻傳出集體欠薪事件，有員工7日在Dcard踢爆：「名人堂花園大飯店發不出薪水了」，並附上公司發給大家的「薪資延遲給付同意書」，更加碼爆料：「全飯店包含工讀生人都沒領到薪水，也不知道哪時候會發」，還提到近期換了董事長後，公司內部亂七八糟。
員工苦等銀行15點下班前撥款
名人堂花園大飯店隨即在9日發出聲明，表示飯店近日已交給新的經營團隊，由於新舊交接正在處理程序，薪資預計在5月13日撥款。不過《NOWnews》今（13）日實際向員工打聽，薪水是否已經入袋為安，對方直接坦白說到現在（中午12時）都還沒收到薪水，「但也只能繼續等，等看看銀行3點下班前吧！」語氣相當無奈。
至於聲明中提到新的經營團隊已接手營運，但據了解，內部員工仍不知新東家、新老闆是誰，只是對方已有先派「窗口」來交接，連第一線員工接收到的訊息，現階段也都只能從網路上「聽說」，可能這一周狀況才會明朗。
新人憂喜宴開天窗，員工：快找備案
欠薪消息一出讓不少將舉辦婚宴的新人緊張，詢問宴席部是否還會正常營業，紛紛焦急表示：「我這月底就要辦婚宴了」、「我和妳差不多⋯是下個月初要在這辦喜宴了，看到這新聞也是焦慮起來，希望一切順利拜託」。業者在聲明中表示，新團隊將繼續營運，所有業務與預定皆不受影響，不過仍有不少員工留言，建議新人還是快找備案。