Joeman車行被潑漆！住家也出事 對面早餐店全程目擊：很莫名其妙
網紅 Joeman 與友人合夥在新莊的二手車行「九葉國際車業」，上個月才被人丟鞭炮示威，怎料一個月後的母親節清晨，又遭同批人潑漆、撒冥紙、貼傳單恐嚇，車行老闆 Bruce 強調開業以來並無和他人有過糾紛，無法理解犯人用意為何？他也透露其實昨（12）日 Joeman 自家也有被撒傳單；《NOWnews》記者詢問當下目擊潑漆現場的早餐店老闆，他也困惑，平時車行員工待人都挺和善，不知道招惹到了誰？」
記者張志浩／綜合報導
Joeman 車行老闆 Bruce 指出，車行平時的服務態度絕對不會讓人不舒服，與犯人也沒有實際的購車糾紛，詳細的鬧事原因，還有待和配合警方去釐清，不過短時間內連2次的鬧事行為，已經對車行造成極大困擾，法律上勢必得追究到底，目前車行被油漆破壞的地方只能暫時遮擋，日後有空檔才會重新做過地板，但並沒有停業或歇業的打算。
針對此次事件，也有不少人臆測，犯人是針對 Joeman 做出鬧事行為，Bruce 則提及「真的不知道，詢問 Joeman 本人他也說不清楚，只能說人紅是非多吧」，Bruce 強調，當初 Joeman 只是想要經營個副業，於是兩人就合作開店，並透過影片中供粉絲娛樂、導流，「 Joeman 除了拍影片，平常也不會來店裡，如果真的是黑粉鬧事，其實沒有必要。」
回憶母親節清晨遭人潑漆，Bruce 也感嘆分享，其實昨天 Joeman 的住家也有被撒黑白傳單，有沒有被潑漆或事後的其它影響還不清楚，但車行未來並沒有停業的打算，車行「89系列」影片也還是會繼續進行拍攝。
而《NOWnews》記者詢問位在車行對面的早餐店，早餐店老闆透露當時自己早已開店，早上6、7點時看見有人拿著油漆亂潑、撒冥紙，老闆回想：「當下很傻眼啊，覺得莫名其妙，平常對他們對鄰居都蠻和善的，不知道是不是惹到誰，比較特別的是犯人不是砸店或砸車，只是潑漆在店面，可能是怕真的弄到車子賠也賠不完吧。」
據記者簡單街訪，Joeman車行鄰居也並未和車行結仇，平時都會互相照應，店外空間甚至免費讓人擺攤賣早餐，不過接連發生陌生人鬧事案例，鄰居難免有些擔憂，也不希望再有類似事件發生。