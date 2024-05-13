Energy無預警爆喜訊！確定出席hito音樂獎典禮 特別表演再加碼
2024 hito流行音樂獎頒獎典禮5月25日於台北小巨蛋盛大登場，典禮倒數不到兩周，華語樂壇唱跳天團Energy將無預警突襲hito流行音樂獎，擔任重量級頒獎嘉賓，成為這次出席名單的「隱藏版彩蛋」；另外主辦單位也加碼公布特別表演舞台，「杰威爾音樂」唱作才子曹楊首次來台演出，將與艾薇以及黃偉晉聯手打造獨家合作舞台，帶來歷年經典歌曲串燒的神級演出。
記者黃雅琪／綜合報導
最殺唱跳天團Energy強勢回歸，新專輯《Here I Am》5月2日正式發行，專輯簽唱會更是一路簽到凌晨才結束，再次見證Energy的人氣與魅力！擔任Hit Fm聯播網5月hito大台柱的Energy，力挺hito流行音樂獎，全員將出席擔任重量級頒獎嘉賓。
Energy曾連續獲得2003年、2004年hito流行音樂獎的「hito最佳男團體」獎項，也是第一屆hito流行音樂獎頒獎典禮獲獎的大前輩，他們以樂壇前輩身分來頒獎格外有意義。Energy表示：「新生代歌手們都非常優秀傑出，希望可以在頒獎典禮能有更多音樂交流。」而這次來頒獎，一方面也是來「場勘」《一觸即發》小巨蛋演唱會，屆時會延續hito流行音樂獎的熱度，繼續炸裂台北小巨蛋。
確定出席2024 hito流行音樂獎頒獎典禮的曹楊，將與艾薇、黃偉晉一同演唱歷年hito流行音樂獎頒發過的影視、對唱以及K歌歌曲，3人將呈現經典歌曲的串燒合作舞台，帶領聽眾們進入「hito K歌房」，讓小巨蛋變成萬人合唱的KTV大包廂。
曹楊首次來台演出，初亮相就在台北小巨蛋：「沒想到第一次就獻給hito流行音樂獎的萬人場合，心情緊張又期待，緊張的是，要在合作舞台上演繹師兄周杰倫的經典歌曲，但也很期待讓更多歌迷聽見他的歌聲，享受他的音樂。」
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