影／台灣怪力男發飆！李灝宇雙響砲猛打賞　狂灌5打點寫生涯新高

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李灝宇今（13）日擔任先發第3棒鎮守三壘防區，首打席擊出飛球出局，3局下第二打席則是擊出一壘安打，隨後5局下再球隊1:0領先時，掃出一發右外野陽春砲，幫助球隊5局打完取打2:0領先。
進到6局下隊友火力也甦醒，開始加入進攻行列攻下2分，取得4：0領先，此時2出局一、三壘有人再次輪到李灝宇，李灝宇一棒將球送出左外野大牆，形成一發3分砲，終場老虎2A就以7:0擊敗巨人2A。
合計本場比賽李灝宇5次上場打擊，4打數敲出3安繳出猛打賞演出，更貢獻2發全壘打包辦5分打點，本季至今李灝宇的打擊三圍為.273/.357/.436，攻擊指數0.793，累積3轟、18分打點。
大聯盟球探報告點出李灝宇本季課題
去年球季李灝宇飽受傷勢困擾，整季只有75場出賽，打擊率為0.273、長打率為0.399，對於本季的起許，李灝宇日前就透露，本季的目標就是保持健康，證明自己是一位能打完整季的球員。
根據大聯盟分析表示，「李灝宇是一位能運用球場，並敲出扎實平飛球的全方位打者，在去年的賽季中，比前年的賽季出現了更多的推打，但也減少了在力量上的發揮，球探認為老虎球團對於李灝宇，並沒有讓他快速上到大聯盟的壓力，因此有時間可以好好培養他，讓他在打擊區上提升擊球力量，但保持健康將會是一個重最要的關鍵。」
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