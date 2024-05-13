中市警察風紀案　議員：儘速汰除不適任警察

我是廣告 請繼續往下閱讀
林祈烽說，相信99%的警察同仁都是奉公守法在維持治安，但就是有少數的老鼠屎在破壞警察風紀，從三線二星的前刑大大隊長，到一線四星的刑事小隊長，到底台中市還有哪些未爆的警紀問題？有幾位面臨汰除的警員在輔導中？
局長李文章表示，警局一向的態度就是只要同仁違法犯紀，就依法依規定辦理，不包庇、不放縱，目前的機制，警局都有立專案在調查，涉及博奕或勤務紀律的部份，都在調查中，也要求各分局、各大隊、各科室一定要重視風紀問題，再有發現就是嚴懲嚴辦。
林祈烽指出，警察風紀關係到警隊士氣問題，從刑事大隊長到小隊長接連爆發重大風紀案，局長要如何整頓風紀？督察情報系統是否失靈，否則爆發風紀的林小隊長在「玩狗」、又有豪車，又與對方是熟識幾十年的朋友，督察如果早有掌握，相信今天不會有這件事。
李文章說，霧峰分局這位小隊長早列為輔導對象，平時也都予以告誡，如今又在出事，其長官都要負考核監督責任，他也會對副分局長和分局長一併追究責任；他強調，同仁違法犯紀，該列冊輔導就輔導，該處分就處分，該列汰除對象就汰除，警紀問題他會嚴加整頓，不容許再發生類似問題。
李文章也表示，涉及風紀同仁如經輔導無效，就會列入汰除對象，加強相關勤務督導，只要功獎相抵超過18支申誡或遭記2大過，就列為汰除對象，要對方主動辭職；之前有2位員警遭汰除，其中一位是犯有偷竊癖好，經輔導和心理諮商無效，後來又再犯，所以就列為汰除對象。
中市警察局表示，面對員警近來發生風紀案件，違法犯紀一定嚴查嚴辦，該停職就停職，該免職就免職。各單位主管應嚴管勤教，督導不周者，一定追究考監責任。違反規定者加強列管輔導，輔導無效者，列汰除對象，輔導辭職。