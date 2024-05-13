Trae Young可能走人？老鷹抽中狀元大籤　美媒透露：球團考慮重建

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根據《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski的消息來源指出，老鷹在這個休賽季將Trae Young放上交易談判桌的「真實性很高」（very real）。另外，《Forbes SportsMoney》的記者Evan Sidery也發文表示，老鷹球團在獲得選秀狀元籤以後，可能傾向進入重建期。
自從2022年從聖安東尼奧馬刺交易來Dejounte Murray後，老鷹確立了以Dejounte Murray和Trae Young為核心的雙能衛組合，但成績卻不甚理想，2022年、2023年都在季後賽第一輪就被淘汰。
連3年沒贏過季後賽 老鷹力求改變
本賽季一度傳出Dejounte Murray要出走湖人的消息，但最終老鷹沒有做出任何補強，以36勝46敗成績位居東區第10名，在附加賽首戰敗給芝加哥公牛，無緣季後賽。同時，老鷹自2021年闖進季後賽東區決賽後，就再也沒有贏過季後賽系列賽，也因而外界開始懷疑Trae Young的帶隊能力。
Trae Young今年場均繳出25.7分、10.8助攻、2.8籃板的成績，並以替補身份第3度獲選參加NBA全明星賽，但由於手指有傷，整季只出賽了54場。並且，在面對公牛的附加賽中，拿下22分、10助攻和2籃板，但全場12投僅4中，未能在關鍵時刻帶領球隊奪勝。
值得一提的是，外界有部分傳言指出，洛杉磯湖人隊、馬刺隊可能有意出手延攬Trae Young，但並未獲得球團證實。不過Trae Young最近也在個人IG發出一張自己小時候的照片，當時似乎就是身穿馬刺隊球衣，也不禁引人猜測。
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