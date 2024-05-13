買冷氣「最佳2時機點」曝！他揭廠商賠錢也要賣：贈品狂送不手軟
氣溫逐漸變熱，隨著夏天即將到來，許多人也在觀望入手新的冷氣。曾銷售過多台冷氣的電器專家「胡少HuShao」就在YouTube上傳影片分享，購買冷氣最佳的時機點為每年「2至4月」及「6至8月」，前者通常會遇到廠商大送贈品不手軟，後者則有機會碰上最便宜的價格，「真的是殺（價）到血流成河！」
記者賴禹妡／綜合報導
胡少曾拍片分享購買冷氣的重點，他表示每年買冷氣最佳時機首先是2月至4月，也就是「空調早販期」，這時各家廠商都在替冷氣高峰期暖身，因此通常會額外送贈品，且優惠組合會選DC直流電扇、電子鍋、吸塵器等單價2、3千元的實用商品，「不是那種一看就敷衍的贈品。」
接下來，全年最熱的6至8月，通路商會開始打價格戰，各種促銷手段琳瑯滿目，甚至賠錢都要硬賣，「真的是殺（價）到血流成河」，胡少建議喜歡比價的人可以這時入手。不過他也提醒，6至8月是冷氣使用率巔峰期，這時冷氣師傅時常忙不過來，可能會遇到安裝品質下降的情形。
胡少也透露，在選購冷氣時除了記得優先考慮購買變頻功能，也要注意是否具有一級能源效率標示，若兩者都有兼具，就要依CSPF節能指標來判斷，數字越高越好。此外，冷媒也應該優先選擇R32款式，才能落實環保且冷房效果強大。
不只如此，台電也建議民眾購買冷氣時，應該依照室內坪數去換算，並挑選適合的冷氣噸數，只要將室內的坪數乘以0.15，就是所需的冷氣噸數。若是複合型空間、房間西曬或窗戶比較大面的房子，則必須選擇在大一點的噸數，避免影響到冷氣壽命及效果。