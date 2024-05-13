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韓國移工待遇贏日本！亞洲勞工趨之若鶩　大讚赴韓像「中樂透」

▲在日幣貶值等情況下，韓國成為了許多來自東南亞等亞洲新興國家移工的工作地點首選。（圖／美聯社／達志影像）
▲在日幣貶值等情況下，韓國成為了許多來自東南亞等亞洲新興國家移工的工作地點首選。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著人口危機浮現，韓國敞開大門廣邀海外人才前往工作，以便解決勞動力短缺問題，在日幣貶值等情況下，韓國成為了許多來自東南亞等亞洲新興國家移工的工作地點首選，更有人樂稱來韓國工作「像中樂透」一樣。

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根據韓國媒體《한국경제》報導，一名柬埔寨20歲女子表示，過去她的夢想是到日本工作，因為她對日本文化很感興趣，從小就開始學日語，而且哥哥也在日本工作。但她現在改變想法，決定赴韓工作，其中原因除了家人勸阻外，待遇也成為考量問題。

這名柬埔寨女子表示，「在日本農家工作的哥哥叫我不要去日本，改去韓國。聽說韓國的收入是日本的2至3倍。」她進一步稱，因為哥哥在日本的待遇為每月700美元，叔叔在韓國農場工作每月可領到1500美元。

報導指出，亞洲新興國家的勞工最想工作的國家正在從日本轉為韓國，因為韓國的薪資遠高於日本。儘管韓國只准許製造業、建築業、農牧業等三個行業僱用外籍工人，但這些行業的工資都比日本還高。

報導引述三菱UFJ研究諮詢的數據，2022年韓國製造業、建築業、農牧業的外國勞動者月薪平均為27.1萬元（按2022年平均匯率計算為275萬韓元）。比起日本的21.2萬日圓（約215萬韓元）多出了6萬日圓（約60萬韓元）。幾乎是今年柬埔寨高中畢業生起薪（約30萬韓元）的將近2倍。

雖然工資相差不多，但隱藏的費用也拉開了兩國待遇的差距。若是在韓國，雇主幾乎會免費提供外國勞工居住，但日本可能還會讓外國勞工承擔每個月30萬韓元左右的租金和公共費用，再加上日圓貶值的影響，在日本農家工作的外國勞工其實際收入將減少到700美元。

一名準備要前往韓國就業的柬埔寨民眾就表示，已經在韓國工作的哥哥有時加班一個月就能賺2500美元以上，這就是用E-9簽證去韓國工作被稱為「中彩券」的理由。

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