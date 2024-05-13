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上班族「每天一杯咖啡」好處多！泌尿醫揭：男性喝還有意外幫助

▲咖啡是很多民眾每日上班的提神飲品，咖啡除了可以提振精神，其實對於健康還有不少幫助。（圖／shutterstock）
▲咖啡是很多民眾每日上班的提神飲品，咖啡除了可以提振精神，其實對於健康還有不少幫助。（圖／shutterstock）

記者周淑萍/綜合報導

咖啡是很多民眾每日上班的提神飲品，咖啡除了可以提振精神，其實對於健康還有不少幫助，懿安泌尿科診所院長呂謹亨醫師提到，適量咖啡可以降低腎結石風險，對於骨質疏鬆其實沒有直接關聯，但對於男性來說反倒是有意外有好處，醫師指出，研究顯示，喝咖啡可以讓男性荷爾蒙提升。

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🟡喝咖啡可能讓男性荷爾蒙上升

呂謹亨醫師提到，根據美國大型研究，包含國家健康和營養調查顯示，每天適量攝取「咖啡因」可以有效降低性功能障礙的機會。特別是以每天2-3杯咖啡，效果最為顯著。

可能的原因包括，喝咖啡可讓動脈舒張，增加陰莖中的血流量，另外，咖啡中含有抗氧化劑，可對抗血管自由基對血管的毒害，有研究顯示，加了牛奶的拿鐵，抗氧化效果更好。不止如此，也有有研究顯示，喝咖啡可能讓男性荷爾蒙上升。

▲今天是311平白咖啡日，平白咖啡源自於紐澳，在台灣習慣被稱為小白咖啡或馥芮白，最大特點是有極少的奶炮，由來、特性與做法，專家們一次解析。（圖／記者葉盛耀攝）
▲呂謹亨醫師提到，根據美國大型研究，包含國家健康和營養調查顯示，每天適量攝取「咖啡因」可以有效降低性功能障礙的機會。（圖／記者葉盛耀攝）
🟡適量的咖啡，可降低腎結石的風險

根據美國的大規模研究顯示，每天飲用咖啡的人，對比超過一周才喝咖啡的人，腎結石的發生率降低了26%。醫師提到，咖啡和茶含草酸鹽，通常會建議結石病人避免。但是，2004年，從39名腎結石形成者獲得的資料顯示，在禁食14小時後攝入咖啡因，咖啡因略微增加了鈣，鎂，鈉和檸檬酸鹽的尿排泄，但沒有草酸鹽。

其中檸檬酸鹽，及部分產物，甚至有預防結石的效果，且草酸鹽可以在腸胃道與鈣結合，減少多餘的鈣攝取。因此呂醫師建議病人，喝一杯茶或咖啡，要配三杯水。相對於擔心咖啡的攝取，足量的飲水對於預防結石更為重要。

▲喝水。（圖／取自Unsplash）
▲醫師建議，每天喝一杯茶或咖啡，就要配三杯水，相對於擔心咖啡的攝取，足量的飲水對於預防結石更為重要。（圖／取自Unsplash）
🟡喝咖啡與骨質疏鬆沒直接關聯

醫學研究結果指出，喝咖啡與骨質疏鬆沒有直接相關，咖啡含有微量的草酸，比許多蔬菜低很多，雖然會輕微影響飲食中鈣質的吸收，造成尿液中鈣質排出增加，但不代表一定會造成骨質疏鬆。醫師提醒，骨質疏鬆往往不是因為喝咖啡，而是沒有攝取足夠鈣質、維生素D，加上運動量不足造成的。

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