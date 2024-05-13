上班族「每天一杯咖啡」好處多！泌尿醫揭：男性喝還有意外幫助

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呂謹亨醫師提到，根據美國大型研究，包含國家健康和營養調查顯示，每天適量攝取「咖啡因」可以有效降低性功能障礙的機會。特別是以每天2-3杯咖啡，效果最為顯著。
可能的原因包括，喝咖啡可讓動脈舒張，增加陰莖中的血流量，另外，咖啡中含有抗氧化劑，可對抗血管自由基對血管的毒害，有研究顯示，加了牛奶的拿鐵，抗氧化效果更好。不止如此，也有有研究顯示，喝咖啡可能讓男性荷爾蒙上升。
🟡適量的咖啡，可降低腎結石的風險
根據美國的大規模研究顯示，每天飲用咖啡的人，對比超過一周才喝咖啡的人，腎結石的發生率降低了26%。醫師提到，咖啡和茶含草酸鹽，通常會建議結石病人避免。但是，2004年，從39名腎結石形成者獲得的資料顯示，在禁食14小時後攝入咖啡因，咖啡因略微增加了鈣，鎂，鈉和檸檬酸鹽的尿排泄，但沒有草酸鹽。
其中檸檬酸鹽，及部分產物，甚至有預防結石的效果，且草酸鹽可以在腸胃道與鈣結合，減少多餘的鈣攝取。因此呂醫師建議病人，喝一杯茶或咖啡，要配三杯水。相對於擔心咖啡的攝取，足量的飲水對於預防結石更為重要。
🟡喝咖啡與骨質疏鬆沒直接關聯
醫學研究結果指出，喝咖啡與骨質疏鬆沒有直接相關，咖啡含有微量的草酸，比許多蔬菜低很多，雖然會輕微影響飲食中鈣質的吸收，造成尿液中鈣質排出增加，但不代表一定會造成骨質疏鬆。醫師提醒，骨質疏鬆往往不是因為喝咖啡，而是沒有攝取足夠鈣質、維生素D，加上運動量不足造成的。