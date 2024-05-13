「黃鼠狼」現蹤武陵農場！緊盯鏡頭超萌 眾驚嘆：看起來不狡猾啊
可愛的「黃鼠狼」再度被目擊！位於台中市和平區的武陵農場內，近期有遊客拍到了黃鼠狼的可愛身影，照片中牠還用萌萌大眼緊盯鏡頭，而武陵農場也趁此機會與民眾科普，分辨「黃鼠狼」、「黃喉貂」的方法，並提醒民眾遇到野生動物的注意事項。
記者潘毅／綜合報導
位於海拔約1800公尺的武陵農場，生態相當豐富，常常能看見許多野生動物出沒，日前有住宿遊客，就在農場內目睹黃鼠狼的身影，而牠的模樣卻不像是俗語中「黃鼠狼給雞拜年」那般狡猾，反而有著黑黑的萌萌大眼睛，讓許多網友的刻板印象被顛覆。
武陵農場同時也進行科普，指出黃喉貂和黃鼠狼雖然同屬「黃字輩」，但在外型上有顯著的區別。黃喉貂體型較大，頸部至上半身的毛色為鵝黃色，而黃鼠狼則較小，毛色呈咖啡色。但兩者都有一個共通點，就是會吃人類的食物或廚餘。
因此農場也提醒遊客，切勿餵食野生動物，並把廚餘垃圾帶下山防止取食，以免動物改變覓食習性。
📍黃鼠狼小檔案
黃鼠狼原名「黃鼬」，是一種小型的食肉動物，在歐亞大陸很多地區都有分佈。平時會在樹幹下方築巢。
而在台灣還有著一種名為「台灣小黃鼠狼」的特有種，是在1969年時首度被發現，並到1997年由東海大學教授林良恭再度發現，經過外型對比後，正式被判定為新物種。
台灣高山小黃鼠狼的特徵為腹部從喉腮至鼠鼷部全為白色，體型細長，全長約16~20公分，其中尾長佔全身體長的1/3，對比其他的黃鼠狼，更像是像是極度縮小特別版。去年3月份時，台灣小黃鼠狼更闖入玉山觀測站，被監視器拍到珍貴又美麗的身影。