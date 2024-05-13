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《滿清十大酷刑》這幕床戲超狂！徐錦江「飛天」激戰女星一絲不掛

▲《滿清十大酷刑》片中，徐錦江與李華月的「飛天床戲」成最大亮點。（圖／微博）
▲《滿清十大酷刑》片中，徐錦江與李華月的「飛天床戲」成最大亮點。（圖／微博）

記者黃雅琪／綜合報導

香港1994年三級片《滿清十大酷刑》，由王晶監製、林慶隆執導，翁虹、吳啟華及黃光亮主演，改編自清末四大奇案之楊乃武與小白菜案。本片精彩亮點是一場「飛天床戲」，徐錦江與李華月在樹林中上演「18禁武打戲」，至今仍令影迷印象深刻。

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▲徐錦江（右）與李華月，在三級片《滿清十大酷刑》中大膽演出空中床戲。（圖／微博）
▲徐錦江（右）與李華月，在三級片《滿清十大酷刑》中大膽演出空中床戲。（圖／微博）
▲《滿清十大酷刑》床戲劇情腦洞大開。（圖／微博）
▲《滿清十大酷刑》床戲劇情腦洞大開。（圖／微博）
《滿清十大酷刑》主線劇情描述，「楊乃武與小白菜案」前因後果，到後來楊乃武的妹妹「楊天心」為替哥哥洗刷冤屈，上京告御狀，八府巡按將此案會同三司發還重審，最終宣判楊乃武與小白菜無罪釋放；「知府」劉錫彤充軍新疆老死為止，通姦並合謀毒死葛小大的詹氏與劉海升，分別處以酷刑騎木驢遊街示眾、浸豬籠。

▲李華月在《滿清十大酷刑》片中，犧牲色相全裸演出。（圖／微博）
▲李華月在《滿清十大酷刑》片中，犧牲色相全裸演出。（圖／微博）
除了主線案情故事之外，吳啟華飾演的舉人「楊乃武」途經樹林中，正巧撞見一對俠客、俠女天人交戰，「雲中龍」徐錦江與「祈丹鳳」李華月從正經對打到全部脫光，互相使出各種武俠招式，像是無敵風火輪、淫賤佛山無影嘴、風騷淑女啜斑鳩等，李華月三點全露犧牲色相演出，兩人還在空中交歡，如此腦洞大開的劇情，也只有王晶能協力拍出來。

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