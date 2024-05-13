蔡尚樺和女神媽根本雙胞胎！粉絲一看懷疑人生：這不是妳本人嗎？
34歲金鐘主持人蔡尚樺有雙水漾大眼，加上身材曼妙、嗓音甜美，從財經主播成功轉行為藝人，工作邀約不斷，算是線上最炙手可熱的主持人之一。昨（12）日母親節，蔡尚樺在粉專分享數張媽媽年輕時的照片，一半以上的網友都看傻眼，少女蔡媽媽和蔡尚樺長得幾乎一模一樣，猶如一對雙胞胎，粿粿直言：「最後一張是妳本人啊！」
記者楊穎軒／綜合報導
蔡尚樺發文寫下：「母親節快樂！放媽咪美照就夠了！沒有比較沒有傷害！」還說蔡媽當初怎麼不出道去演瓊瑤劇，曝光的舊相片，蔡媽媽坐在湖畔喝蘋果西打，回眸甜笑時咬著吸管，公主頭中長髮被風吹得凌亂有型，大眼睛水汪汪，雙眼皮深邃還有迷人臥蠶，精緻五官媲美女明星等級。
最驚人的一張是蔡媽媽穿印花長洋裝，在亞哥花園露出燦爛笑容、擺POSE的留影，長相和蔡尚樺同步複製，完全找不出破綻，網友和星友大開眼界，「超美！最後一張好像」、「嚇到！根本當年代的女神等級」、「媽媽跟妳真的好像」、「第三張幹嘛偷放自己照片」、「複製人」、「我以為是穿越」、「媽媽比女兒漂亮耶，怎麼會這樣」、「確定不是妳本人？」
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