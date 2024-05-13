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NBA／金塊反撲！2連敗後系列賽扳平灰狼　歷史上僅5隊成功翻盤

▲季後賽7戰4勝賽制中，僅5支球隊於主場輸掉2場後仍能夠順利逆轉，金塊能夠成為第6隊嗎？（圖／美聯社／達志影像）
▲季後賽7戰4勝賽制中，僅5支球隊於主場輸掉2場後仍能夠順利逆轉，金塊能夠成為第6隊嗎？（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA衛冕軍丹佛金塊在今（13）日季後賽第二輪G4，靠著本季例行賽MVP Nikola Jokic狂砍全隊最高的35分，與Aaron Gordon高效砍進27分，率領球隊以115:107戰勝明尼蘇達灰狼，將系列賽從0勝、2敗追至2勝、2敗平手。回顧NBA歷史中，在過去僅5支球隊在季後賽中，於主場輸掉2場後仍能夠順利逆轉，最近一次則是發生在20-21賽季，當時由洛杉磯快艇逆轉達拉斯獨行俠晉級。

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過去僅5支球隊在季後賽中（7戰4勝賽制）　於主場輸掉2場後仍能夠順利逆轉

在NBA歷史上於7戰4勝制的系列賽中，共有5支球隊能在先輸掉2場主場比賽後，仍逆轉晉級的球隊包括，2020-21賽季西區首輪，快艇以4:3逆轉獨行俠，2016-17賽季由波士頓塞爾提克在首輪4:2逆轉芝加哥公牛，2004-05賽季由獨行俠在首輪4:3擊敗休士頓火箭，1993-94賽季由火箭在西區第二輪以4:3淘汰鳳凰城太陽，1968-69賽季由洛杉磯湖人在西區第二輪4:2金州勇士。

從數據來看，NBA歷史上共出現447次系列賽0比2落後的情況，僅有33次能夠完成逆轉（包括8次5戰3勝制系列賽）。

主帥Michael Malone直言扳平戰局不值得慶祝　重點是搶下天王山G5

當金塊在系列賽前2戰皆輸球的情況下，外界普遍看好衛冕軍金塊將止步西區第2輪，但隨著戰局扳平，主帥Michael Malone則表示，「永遠不要低估一支想奪冠的球隊，我們擁有頂尖的實力，但系列賽戰成2:2平手並沒有什麼值得慶祝，球隊現在得設法拿下天王山，我們是冠軍球隊，會在下一場打出好球。」

灰狼、金塊戰局扳平　雙方實力接近可能鏖戰至G7才能分出勝負

根據NBA官方數據統計，灰狼與金塊的系列賽，金塊共得到411分，灰狼則是409分，金塊實際上僅比灰狼多攻下2分，很顯然的雙方在此輪系列賽都在鬥智，雙方在進攻與防守戰術都十分講究，屆時就將看哪邊球星的「硬解」與「場上拆彈能力」厲害，將決定此輪系列賽的走向。

▲灰狼「不敗紀錄」被終結後，Anthony Edwards表示：「輸球是我的責任。」（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼「不敗紀錄」被終結後，Anthony Edwards表示：「輸球是我的責任。」（圖／美聯社／達志影像）
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