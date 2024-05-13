一週天氣出爐！鋒面、冷空氣接力殺到　一圖看「氣溫、下雨熱區」

520情人節！7-11咖啡15杯520元　特大杯香橙果纖氣泡咖啡2杯99元

▲7-11後（15）日開賣香橙果纖風味的氣泡咖啡、氣泡凍飲及冰茶3款新品，慶祝520情人節，APP祭出多杯組520元。（圖／業者提供）
▲7-11後（15）日開賣香橙果纖風味的氣泡咖啡、氣泡凍飲及冰茶3款新品，慶祝520情人節，APP祭出多杯組520元。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

母親節咖啡優惠還沒買夠，緊接著又有520放閃活動。7-11宣布5月15日起正式開賣3款全新的水果風味飲品，包括香橙果纖風味的氣泡咖啡、氣泡凍飲及冰茶，並祭出香橙果纖氣泡咖啡2杯99元推廣價；此外，慶祝精品咖啡大杯周年慶及520情人節，精品大杯美式／拿鐵任2杯119元，APP線上寄杯則有多杯組520元。

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7-ELEVEN表示，看好水果系咖啡與茶飲銷售逐年成長，尤其夏季5月至8月是銷售高峰，5月15日起開賣香橙果纖風味冰飲系列，有特大杯的「香橙果纖風味氣泡咖啡」（85元），喝得到果肉及綠茶凍飲的「香橙果纖風味氣泡凍飲」（85元），以及四季春青茶當基底的「香橙果纖風味冰茶」（75元），5月15日至5月28日期間，到門市買CITY系列特大杯以上與珍珠全品項，皆享任選第2杯7折。

▲CITY TEA現萃茶首度與韓國文青IP「Second Morning」合作。（圖／業者提供）
▲CITY TEA現萃茶將推出新的主題杯身，與韓國「Second Morning」合作。（圖／業者提供）
CITY TEA現萃茶更首度與韓國文青IP「Second Morning」合作，以清新簡單線條畫風搭配水果季主題，5月15日起推出主題杯身、防水杯套。《NOWnews》整理咖啡、飲品優惠快速掌握：

🟡7-11門市
◾5月15日至5月28日：CITY特大杯以上、珍珠全品項，任選第2杯7折
◾5月17日至5月19日：香橙果纖風味氣泡咖啡2杯99元
◾5月15日至5月28日：精品大杯美式／拿鐵任選2杯119元

🟡APP行動隨時取

📍5月17日至5月21日
◾特大杯香橙果纖氣泡咖啡2杯99元
◾特大杯香橙果纖氣泡凍飲2杯99元
◾特大杯香橙果纖風味冰茶2杯88元
以上每日各限量1000組

📍5月15日至5月24日
◾特大杯拿鐵咖啡11杯520元，限10萬組
◾特大杯美式咖啡14杯520元，限10萬組
◾中杯精品美式／拿鐵任10杯520元，限3萬組
◾大杯熱卡布奇諾15杯520元，限3萬組
◾To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元，每日限1000組

▲特大杯香橙果纖風味氣泡咖啡原價85元，門市限時祭出2杯99元。（圖／業者提供）
▲特大杯香橙果纖風味氣泡咖啡原價85元，限時祭出2杯99元。（圖／業者提供）
全家便利商店則自5月15日起，一口氣推出多達13款日韓風味鮮食新品，首推全家金飯糰全新海味系列，新品包括「北海道蒲燒扇貝」、「北海道秋鮭親子」、「熟成紅鮭」、「熟成明太子」、「蟹肉風味沙拉」，享指定金飯糰第2件6折優惠。

▲全家金飯糰推出全新海味系列。（圖／業者提供）
▲全家金飯糰推出全新海味系列，共5款新品。（圖／業者提供）
全家再聯手東京連鎖餐廳「法蘭西亭」，推出「檸檬牛排醬鐵板漢堡排飯」，及使用「開丼」超人氣壹號醬推出「壹號醬壽喜燒牛丼」、「壹號醬炙烤牛飯糰」。熟食區則與韓式料理餐廳「兩班家」聯名，推出5款韓式風味新品，包含「韓式辣醬冬粉包」、「韓式辣醬熱狗」、「韓式豬五花肉串」、「韓式QQ地瓜麵包」與「柚香蘿蔔」。

▲全家聯手「法蘭西亭」及「開丼」推出多款新品。（圖／業者提供）
▲全家聯手「法蘭西亭」及「開丼」推出多款新品。（圖／業者提供）

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