520情人節！7-11咖啡15杯520元　特大杯香橙果纖氣泡咖啡2杯99元

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CITY TEA現萃茶更首度與韓國文青IP「Second Morning」合作，以清新簡單線條畫風搭配水果季主題，5月15日起推出主題杯身、防水杯套。《NOWnews》整理咖啡、飲品優惠快速掌握：
🟡7-11門市
◾5月15日至5月28日：CITY特大杯以上、珍珠全品項，任選第2杯7折
◾5月17日至5月19日：香橙果纖風味氣泡咖啡2杯99元
◾5月15日至5月28日：精品大杯美式／拿鐵任選2杯119元
🟡APP行動隨時取
📍5月17日至5月21日
◾特大杯香橙果纖氣泡咖啡2杯99元
◾特大杯香橙果纖氣泡凍飲2杯99元
◾特大杯香橙果纖風味冰茶2杯88元
以上每日各限量1000組
📍5月15日至5月24日
◾特大杯拿鐵咖啡11杯520元，限10萬組
◾特大杯美式咖啡14杯520元，限10萬組
◾中杯精品美式／拿鐵任10杯520元，限3萬組
◾大杯熱卡布奇諾15杯520元，限3萬組
◾To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元，每日限1000組
全家便利商店則自5月15日起，一口氣推出多達13款日韓風味鮮食新品，首推全家金飯糰全新海味系列，新品包括「北海道蒲燒扇貝」、「北海道秋鮭親子」、「熟成紅鮭」、「熟成明太子」、「蟹肉風味沙拉」，享指定金飯糰第2件6折優惠。
全家再聯手東京連鎖餐廳「法蘭西亭」，推出「檸檬牛排醬鐵板漢堡排飯」，及使用「開丼」超人氣壹號醬推出「壹號醬壽喜燒牛丼」、「壹號醬炙烤牛飯糰」。熟食區則與韓式料理餐廳「兩班家」聯名，推出5款韓式風味新品，包含「韓式辣醬冬粉包」、「韓式辣醬熱狗」、「韓式豬五花肉串」、「韓式QQ地瓜麵包」與「柚香蘿蔔」。