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尼克隊怎麼了？Brunson受傷遭到封鎖　主帥Thibodeau：會改善問題

▲Jalen Brunson得分上雙砍進18分，對於球隊吞下2連敗，賽後尼克主帥Tom Thibodeau認為要好好改善問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jalen Brunson得分上雙砍進18分，對於球隊吞下2連敗，賽後尼克主帥Tom Thibodeau認為要好好改善問題。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA季後賽東區系列賽紐約尼克（13）日在第二輪系列賽G4，於客場交手印第安納溜馬，溜馬靠著當家控衛Tyrese Haliburton高效砍進20分，與貢獻全場最高的正負值+31，率領球隊121:89打爆尼克，帶領球隊將系列戰追成2勝、2敗平手，反觀尼克整場火力熄火，先發五人僅主控Jalen Brunson得分上雙砍進18分，對於球隊吞下2連敗，賽後尼克主帥Tom Thibodeau則透露，「我們團隊陷入低迷狀態，尤其是在防守端，球隊必須解決這個問題，我們會做好備戰好好迎接G5。」

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尼克陷入2連敗系列賽被溜馬追平，主帥Tom Thibodeau點出球隊困境

今（13）日比賽賽後，尼克主帥Tom Thibodeau在受訪時透露，「球隊在進攻端打得十分不流暢，也導致球隊在比賽中被打出防守反擊，這也讓我們自豪的防守起不了作用，但我依舊相信我們球隊，整個賽季我們都在解決問題，我們會帶著決心來迎戰G5，我們必須努力備戰，做出最完善的準備。」

尼克主控Jalen Brunson遭溜馬封鎖成落敗主因

Jalen Brunson今出戰31分鐘，全場17投6中拿下18分、5助攻、3籃板的成績，正負值為極差的-27，其中溜馬小將T.J Mcconnell就表示，「球隊今天在限制Jalen Brunson十分有效，我們讓他打的非常不舒服，不能讓他進到自己的節奏，因為只要讓他進入節奏，就沒有人能攔下他，但很慶幸我們靠著團隊防守封鎖著他。」

尼克防守悍將Josh Hart有信心，球隊將作出反擊拿下G5

身為尼克外圍防守核心的Josh Hart，今（13）日僅出戰24分鐘，全場6投僅1中拿下2分，與Donte DiVincenzo成為本場正負值最差的兩位，分別為-29與-40。其中Donte DiVincenzo無疑是本輪系列賽尼克表現最出色的選手，他在前3戰分別能攻下25分、28分與35分，但在今（13）日比賽中，全場出戰32分鐘，13投3中僅得7分狀態十分低迷。

身為球隊防守核心的Josh Hart則在賽後受訪時表示，「今天比賽結束後，我需要好好看看影片重播，我需要知道我哪裡還能做到更好，我必須更加努力來驅使自己，很顯然的今天我在場上沒能正常發揮，我必須在G5變得更好，這沒有任何藉口。」


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