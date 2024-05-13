尼克隊怎麼了？Brunson受傷遭到封鎖　主帥Thibodeau：會改善問題

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今（13）日比賽賽後，尼克主帥Tom Thibodeau在受訪時透露，「球隊在進攻端打得十分不流暢，也導致球隊在比賽中被打出防守反擊，這也讓我們自豪的防守起不了作用，但我依舊相信我們球隊，整個賽季我們都在解決問題，我們會帶著決心來迎戰G5，我們必須努力備戰，做出最完善的準備。」
尼克主控Jalen Brunson遭溜馬封鎖成落敗主因
Jalen Brunson今出戰31分鐘，全場17投6中拿下18分、5助攻、3籃板的成績，正負值為極差的-27，其中溜馬小將T.J Mcconnell就表示，「球隊今天在限制Jalen Brunson十分有效，我們讓他打的非常不舒服，不能讓他進到自己的節奏，因為只要讓他進入節奏，就沒有人能攔下他，但很慶幸我們靠著團隊防守封鎖著他。」
尼克防守悍將Josh Hart有信心，球隊將作出反擊拿下G5
身為尼克外圍防守核心的Josh Hart，今（13）日僅出戰24分鐘，全場6投僅1中拿下2分，與Donte DiVincenzo成為本場正負值最差的兩位，分別為-29與-40。其中Donte DiVincenzo無疑是本輪系列賽尼克表現最出色的選手，他在前3戰分別能攻下25分、28分與35分，但在今（13）日比賽中，全場出戰32分鐘，13投3中僅得7分狀態十分低迷。
身為球隊防守核心的Josh Hart則在賽後受訪時表示，「今天比賽結束後，我需要好好看看影片重播，我需要知道我哪裡還能做到更好，我必須更加努力來驅使自己，很顯然的今天我在場上沒能正常發揮，我必須在G5變得更好，這沒有任何藉口。」
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