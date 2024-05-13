喊公布台捷密約「不後悔」 徐巧芯：週三立院直球對決吳釗燮
國民黨立委徐巧芯日前公開援烏機密文件部分內容，遭外交部提告洩密，今（13）日前中廣董事長趙少康號召戰鬥藍力挺徐巧芯，徐表示，現在外交部長吳釗燮、外交部都在轉移焦點，至今沒有講清楚1000萬美金流向，「吳釗燮在禮拜三馬文君委員有排案，讓他來立法院，我們會繼續直球對決。」
記者林怡昕／台北報導
徐巧芯今天在記者會上砲轟，外交部要告她是它的權利，但到現在吳釗燮、外交部都在轉移焦點，至今沒有講清楚1000萬美金流向，到底採購哪些台灣醫材？透過什麼方式採購？只看到他說，「我是魔法部的林北」，其他一無所有，這就是我們的外交部長。
徐巧芯再問，如果假設是最高等級機密文件，在私下包含溝通、追查之後，發現他是驚天弊案，「請問作為一個立法委員，要幫忙監督的人，我們要因為他是一個密件，所以配合政府閉口不談嗎？」
徐巧芯直指，自己還是就要像新聞媒體記者一樣，像是政治人物一樣，站出來為人民發聲揭弊，做這個工作是有使命感的，起碼希望創造更好的政策，為全民謀福利，希望監督政府找出弊端，讓大家知道政府有不合理的金流，如果兩者都不是，「那我們選立委幹嘛，做政治人物幹嘛？」
徐巧芯最後強調，從踢爆到現在整個過程，「第一，我不後悔，第二，我會堅持追蹤到底，第三，吳釗燮在禮拜三馬文君委員有排案，讓他來立法院，我們會繼續直球對決。」