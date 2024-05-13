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中市垃圾快無處去　議員：新建焚化爐要拖何時？

▲議員李中指出，未來垃圾處理量能不足，要求儘速完成文山焚化爐的招商作業(圖／柳榮俊攝2024.5.13)
▲議員李中指出，未來垃圾處理量能不足，要求儘速完成文山焚化爐的招商作業(圖／柳榮俊攝2024.5.13)

記者柳榮俊/台中報導

台中人口數達到285萬人，市議員李中今(13)日質詢指出，已看到未來垃圾處理量能不足的大問題，他要求環保局長陳宏益儘速完成文山焚化爐的招商作業，以免在新焚化爐完成興建前，發生垃圾處理費上漲或垃圾清運不及的嚴重問題。

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李中指出，依照環保局的資料，台中市去(2023)年底每日約製造2,340公噸垃圾，但文山、烏日、加上后里焚化爐只能去化2,053公噸垃圾，差額287公噸，只能先暫置垃圾掩埋場，但現在垃圾掩埋場也幾乎全滿，垃圾快要沒有地方去了。


李中說，前環保局長白智榮2018年時向議會報告，提出修繕文山焚化爐計畫，預計2021年完成；前環保局長吳志超2021年時，提出文山焚化爐新建計畫，預計2024年完成，但現在已經來到2024年中，文山焚化爐的ROT案卻依然沒有動靜，市政府的發包效率實在有夠低落，是誰不做決策呢？預算從當初的4、50億上漲到現在的7、80億，再拖下去案子還能成嗎？


李中表示，當垃圾清運業者要耗費更多時間排隊進焚化爐時，業者勢必要增派人手或將時間成本納入收費，可以預見台中市9千多棟大樓的垃圾處理費，上漲的機率越來越高，另外，隨著其他縣市焚化爐陸續落成，民間合格操作業者若因少子化導致人手不足，屆時我們台中市的焚化爐案，可能會面臨沒有優質業者要來承接的問題。


李中說，時間不等人，ROT案啟動招商後，還要議約、接著興建，試營運，然後才是正試營運，少則需要4到5年的時間，環保局如果不加速進行，日後垃圾處理費漲價，他會找陳宏益來負責。

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