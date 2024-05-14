今日軍武／台灣空軍曾失之交臂！韓F-4E戰機告別飛行　交棒KF-21

我是廣告 請繼續往下閱讀
當F-4機隊飛經東南部的慶尚道泗州市時，2架測試中的KF-21「獵鷹」戰機原型機也加入編隊飛行，象徵KF-21戰機未來將接下F-4的空防重任，展現「世代傳承」意涵。
南韓空軍曾於1975年購入5架F-4D戰機時，時任總統朴正熙命名為「必勝中隊」，2024年後的F-4E便「勝利飛行」名義展開巡迴，並復刻當年塗裝以茲紀念。除2機分別復刻淺灰塗裝、東南亞迷彩外，另有2架畫上必勝中隊「從國民手心，到國民內心」的經典標語及「幽靈」象徵塗裝。
越戰教訓催生Top Gun學校
F-4戰機由麥克唐納道格拉斯公司（McDonnell Douglas，1998年併入波音公司）研製，為雙發動機、雙人操作的重型、多功能戰機，1958年首飛、1960年服役。起初為海軍採用，但在國防部施壓採用共同機體壓力下，1961年也獲得空軍採用，成為少數美國海空軍都採用的戰機。
F-4戰機一共創造了16項飛行世界紀錄，其中5項直到1975年才被F-15戰機所打破。在空戰中，F-4的最大優勢是它的兩具J79發動機提供高推力，這種優勢使飛行員能夠自由地加入和退出空戰，機翼與機腹下共有9個機翼掛載點，能裝載高達18,000磅的彈藥。美軍原本認為機砲已經過時，使用雷達導引中距空對空飛彈進行超視距空戰，但在越戰中面對纏鬥優異的MiG-21戰機，因為當時美軍使用的AIM-7麻雀(Sparrow)中程空對空飛彈命中率僅9%，缺乏機砲的F-4戰機在戰場上吃足苦頭。
為了改善劣勢，在F-4E戰機上加裝固定式M61火神（Vulcan）機砲，並1969年於加州米拉馬海軍航空站成立美國海軍戰鬥機武器學校，也就是俗稱的Top Gun學校，培養海軍飛行員空戰技能。
台灣也曾爭取購買F-4戰機
F-4系列戰機從1958年開始量產至1981年停產為止，包括日本、南韓、伊朗、英國、澳洲、土耳其、埃及、希臘、德國等國採用，一共生產5100多架，F-4戰機曾參與越戰、兩伊戰爭、1991年第一次波斯灣戰爭等。
冷戰期間，美軍F-4戰機不僅部署於歐洲，也曾在台中清泉崗基地部署。1970年代，當時的蔣介石政府積極向美國爭取出售F-4戰機，但美方擔心台灣用這款戰機攻擊中國大陸而拒絕出售，直到1979年美國與中華民國斷交，美軍撤離台灣，F-4戰機從此不再降落台灣。
F-4戰機也曾與共軍發生空戰。1965年4月9日，屬於美國海軍第七艦隊突擊者號航空母艦的4架F-4B戰機與解放軍海軍4架殲5戰機發生空戰，美軍宣布擊落1架殲5，但也損失1架F-4B戰機。
中國助伊朗F-4性能提升
歐美國家的F-4戰機在冷戰後陸續退役，土耳其的F-4戰機預計今年除役，日本航空自衛隊的F-4EJ於2020年除役。全球僅剩伊朗仍以F-4戰機作為主力戰機。伊朗在巴勒維時代從美國進口225架F-4D與F-4E戰機，儘管美國與伊朗斷交後遭到經濟制裁，但伊朗透過自行生產零件，以及中國與俄羅斯協助下，仍對F-4機隊進行性能提升，包括更換感測器、電子戰系統、機載武器裝備等。
伊朗現役堪用F-4戰機約80架，能夠發射仿製中國C-802的卡德爾（Ghader）反艦飛彈，最大射程200公里，讓這款服役50年的戰機仍是具備殺傷力的武器載台。