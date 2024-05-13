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影／Jokic拚衛冕來真的！「飛身扣籃」嚇呆網友　喊：原來他會跳

▲金塊Nikola Jokic拚衛冕來真的！罕見「飛身扣籃」嚇呆網友，驚呼：原來他會跳。（圖／Noews資料照）
▲金塊Nikola Jokic拚衛冕來真的！罕見「飛身扣籃」嚇呆網友，驚呼：原來他會跳。（圖／Noews資料照）

記者林之越/綜合報導

Jokic拚衛冕來真的！在系列賽前連2戰主場失利後，衛冕軍丹佛金塊作客先是在第3戰以27分之差擊敗明尼蘇達灰狼，今（13）日再以115：107連續奪下2勝扳平系列賽。主將Nikola Jokic甚至在第二節罕見「飛身扣籃」，也嚇呆眾多網友，驚訝表示：原來他可以跳這麼高。

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配合前場快攻　Jokic飛身單手扣籃

在比賽進行到第二節剩下3分多鐘時，金塊以52：41領先灰狼，在灰狼一波進攻未果後，掌握籃板球的金塊迅速傳向前場發起進攻，形成3對3「大打小」的優勢，眼見Aaron Gordon停在外線右側位置，拉開防守者後將球傳給奔向禁區的Nikola Jokic。

當下對位的Jaden McDaniels可能忌憚於Nikola Jokic的分球能力，選擇轉向盯防外線左側的Michael Porter Jr.，殊不知接到球的Nikola Jokic直接衝向禁區，演出一記極其罕見的「飛身單手扣籃」，面對噸位的差異，籃筐底下的Anthony Edwards也不得不讓步。這一幕也讓球迷在網路上熱議，紛紛驚訝的表示，從來沒看過Nikola Jokic可以跳這麼高。

Jokic找回禁區宰制節奏　能投也能傳

Nikola Jokic本場在攻防兩端找回手感，投中狂砍35分，外帶7籃板、7助攻、3抄截，除了上述的飛身扣籃外，更是多次在禁區上演完美步伐，透過假傳、假投，將灰狼防守球員玩弄於股掌之間。

另外，隊友Aaron Gordon也在本場繳出「爆發表現」，總共12投11中，高效率攻下27分，貢獻7籃板、6助攻，2火鍋，成為Nikola Jokic共同肆虐灰狼禁區的得力助手。下一場金塊將回到丹佛主場，系列賽走向如何也相當令人期待。

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