蘇有朋開唱突遭「超大咖怪人」闖入！曝光蘇見信30年前追妹全靠他
今年50歲的蘇有朋，出道35年首次舉辦《在多重宇宙遇見你》的大型個唱，並親自擔任節目總監，演唱〈青蘋果樂園〉、〈還珠格格〉、〈情深深雨濛濛〉、〈倚天屠龍記〉等膾炙人口的主題曲，為自己寫下另一個音樂里程碑！嘉賓蘇見信混入舞群引起全場驚呼，兄弟倆還聊起三十多年的追妹往事，逗樂全場。
記者黃雅琪／綜合報導
首次擔任節目總監的蘇有朋，發揮處女座追求完美的個性，舉凡歌單設計、舞台及視覺設計全都親力親為參與，蘇有朋表示：「從小虎隊到戲劇演員時期及《披荊斬棘的哥哥2》或擔任電影導演，都是集體創作才有的成績，也成就了我人生每一個階段的亮點，這些所造成的影響力無與倫比，也是我想以『多重宇宙』為主題向這些情懷致敬的另一個重大意義！」
《在多重宇宙遇見你》北京場，蘇有朋邀來曾在《披荊斬棘的哥哥2》培養出革命情感的蘇見信，在蘇有朋唱到小虎隊時期的夯歌〈星星的約會〉時，他竟穿著舞者造型衣服現身，當時混在舞群中的他因人高馬大特別突兀，立刻被眼尖的歌迷識破，蘇有朋還特別點名說：「剛剛好像有個怪人闖到舞台上，請導演組確認一下！」
蘇有朋還自曝與蘇見信兩人在節目初識時，供出一段三十多年前就曾在建中「相認」的往事；原來當時念華岡藝校的蘇見信為了把妹，載女生上山下海看月亮後，得知喜歡的女生偶像正是蘇有朋，竟然一早直衝建國中學門口，只為了看當時已是紅透半邊天的蘇有朋一眼！蘇有朋笑說：「信哥在提這段往事時，還不忘吐槽我說『蘇有朋你當時為了怕遲到坐計程車來，下車的時候臉超臭！』」
交友廣闊的蘇有朋，演唱會上星光熠熠，合演《倚天屠龍記》的高圓圓到場力挺，高喊：「無忌哥哥！」《還珠格格》劇中飾演容嬤嬤的李明啟，在台下揮舞螢光棒跟著唱歌，蘇有朋則大喊：「容嬤嬤的扮演者李明啟老師，今天也來到了現場！我和全體觀眾一起祝您永遠健步如飛、笑口常開。」感動全場。
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