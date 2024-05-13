中市炸街車橫行　議員：聲音照相執法六都墊底

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議員陳俞融質詢指出，中市府陳情整合平台統計顯示，近一個月以來，環境公害多達1612件 (包括空汙、噪音)污染反應案件，民眾對於炸街車所產生排氣管噪音危害無法容忍。環保局取締噪音車執法力道再強化，也添購科技執法設備，實際成效與六都比較實在太差也太少。
陳俞融提到，根據六都標準型聲音照相科技執法設備現況顯示，可以主動告發噪音車輛的固定式及移動式聲音照相執法設備，新北市有36組最多，再來是桃園市27組，第三名為台北市23組，第四名為台南市19組，第五名為高雄市16組，最後一名墊底則是台中市11組，難怪台中市民一直為噪音車輛所苦，因為市府執法量能根本不夠。
陳俞融說，以北區為例中清路五權路一帶，一到晚上就成賽車場，噪音此起彼落，嚴重影響居民生活安寧。但當其他五都都有許多聲音照相執法設備，且仍持續爭取，台中市環保局今年才要跟其他五都競爭，要向中央爭取50組，還不一定爭取得到，簡直緩不濟急，早就應該爭取更多，實在慢半拍。
陳俞融指出，環保局今年編列955萬購置預算，明年114年編了950萬購置預算，不增反減。然而警察局現有運作中之固定式測速照相設備共 46 台。112 年度採購 16 台固定式測速照相設備，採購金額為新臺幣 1,773 萬元。113 年度本局採購 15 台固定式測速照相設備，採購金額為新臺幣 1,710 萬元，陳俞融批評測速和噪音取締的執法設備不成比例，實在看不到環保局取締噪音的決心。
陳淑華也提到，增加可以直接開罰的聲音照相執法設備，就能達到嚇阻效果，以西屯區為例，目前已經是台中噪音、炸街車最多的區域，例如逢甲夜市附近黎明路、逢甲路、青海路，社區住宅大樓多，都是民眾反應噪音的熱點，要求市府今年盡速確定聲音執法設備及噪音地圖建置的期程。
張芬郁則表示，改管車合法排氣管認證檢驗，至5月7日登錄取號有1833件，環保局從5月開始通知車主到場檢測，務必全面完成，這段時間透過加強取締次數和力道，遏阻非法改管的爆音車不得挑戰公權力。
對此，環保局長陳宏益指出，目前已經向中央爭取補助購置50組移動式聲音照相科技執法設備，且台中市噪音執法強度越來越高，光去年噪音車輛裁罰金額已達525萬，另也正在研擬建置噪音地圖創新作為，確認噪音熱點區域，以利後續執法，也認同議員所提，將會以大幅增加標準型聲音執法設備為目標，保障市民居住安寧。