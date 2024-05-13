藍杯葛520！黃越綏轟不來也罷　「換習近平邀請早趴天安門待命」

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此外黃越綏表示，從不放棄作秀的民眾黨立委黃國昌，更強調說他會去參加，但馬上就會再趕回立法院開會，難道真的有全勤嗎？看到以上這些政客們，有的不是迫不及待的撇下震災的善後工作，就是為修理民進黨而刻意阻擾法案及預算的審查。說穿了，這些喇叭只有一個調，除了前仆後繼的樂當舔共的急先鋒外，根本罔顧民意，把打倒民進黨並唱衰台灣變成了座右銘。
黃越綏說，監督政府是民意代表的天職，但如果把立法院變成其個人蹭網路流量的平台，除了令人深感悲哀且不恥外，只能喟嘆真的一代不如一代，強調賴清德是代表全台灣的民意，用民主制度票選出來的總統，即使是站在反對黨的立場，也應該給予禮貌性的祝賀，但可惜不是拿翹不出席就職典禮，就是換來一陣的冷嘲熱諷，如果換成今天是由中共習近平施捨的下午茶邀請，「恐怕這群勢利的抓耙子，半個月前就趴在北京的天安門口待命了。」
黃越綏指出，討厭民進黨或不喜歡賴清德而受邀不參加，或許只是個人的風度與教養問題，但高喊中華民國萬歲，且拿人民稅金當俸祿的國民黨公職人員，豈可忘本或難道不想再重返執政了嗎？
最後黃越綏說，為什麼台灣最美的風景是人？因為國家雖小但擁有真善美，雖然有中共的文攻武嚇不斷，但只要全國團結反併吞就能護台灣，砲轟「因此以上這些政客們，既然敬酒不吃，那就不來也罷，免得破壞了畫面。」