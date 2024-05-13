三重祖孫遭滅門3死！涉案女婿恐有逃亡之虞 檢方複訊後聲押禁見
新北市三重區前（11）日傳出一起祖孫3死滅門血案，事後警方迅速逮捕涉案的涉案的24歲張姓二女婿，新北地檢署今（13）日複訊後，依殺人、故意殺害兒童等罪，犯罪嫌疑重大恐有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，本案死者為69歲劉姓老婦、30歲陳姓二女兒以及3歲孫子，3人均遭棉被包裹陳屍臥室。而涉有重嫌的二女婿張男，因與岳母劉婦有40萬元借貸糾紛，被警方認定涉有重嫌，案經調查，警方發現他於6日抱著劉婦的愛犬「糯米」搭乘白牌計程車離開住家後，隨即前往板橋火車站搭車逃往台中。
昨天上午10時許，警方在張男位於台中西屯區的套房內將其逮捕，針對本起事件，張男供稱因債務問題才會殺害妻子、岳母及繼子，不過檢警相驗卻沒在屍身上發現明顯勒痕，今天檢察官會同法醫對3名死者解剖，詳細情形還有待進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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