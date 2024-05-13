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三重祖孫遭滅門3死！涉案女婿恐有逃亡之虞　檢方複訊後聲押禁見

▲新北三重發生祖孫3屍命案，兇嫌張姓男子13日上午，被移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押禁見。（圖／翻攝畫面）
▲新北三重發生祖孫3屍命案，兇嫌張姓男子13日上午，被移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押禁見。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

新北市三重區前（11）日傳出一起祖孫3死滅門血案，事後警方迅速逮捕涉案的涉案的24歲張姓二女婿，新北地檢署今（13）日複訊後，依殺人、故意殺害兒童等罪，犯罪嫌疑重大恐有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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據了解，本案死者為69歲劉姓老婦、30歲陳姓二女兒以及3歲孫子，3人均遭棉被包裹陳屍臥室。而涉有重嫌的二女婿張男，因與岳母劉婦有40萬元借貸糾紛，被警方認定涉有重嫌，案經調查，警方發現他於6日抱著劉婦的愛犬「糯米」搭乘白牌計程車離開住家後，隨即前往板橋火車站搭車逃往台中。

▲張男今天上午被移送新北地檢署，面對記者提問全程不發一語。（圖／翻攝畫面）
▲張男今天上午被移送新北地檢署，面對記者提問全程不發一語。（圖／翻攝畫面）
昨天上午10時許，警方在張男位於台中西屯區的套房內將其逮捕，針對本起事件，張男供稱因債務問題才會殺害妻子、岳母及繼子，不過檢警相驗卻沒在屍身上發現明顯勒痕，今天檢察官會同法醫對3名死者解剖，詳細情形還有待進一步釐清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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