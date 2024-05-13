林書豪來不及見奶奶最後一面！父嘆：沒辦法看到孫子在台灣打球

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本片劇情大量探討親情故事，與母親節相呼應，林書豪父親林繼明透露，昨日全家人有一起去吃烤鴨餐廳、蛋糕慶祝。至於林繼明的母親，已經在2023年1月底離世，同年2月中林書豪回台灣、加入高雄鋼鐵人職業籃球隊（現為新北國王），林繼明無奈道：「就是晚了一點，我的媽媽沒辦法看到書豪在台灣打球的場景。」
「父子之間的互動是一種樂趣、也是一種享受，這是當父親的權利跟義務，是別人替代不了的！」林繼明表示，從小帶著林書豪一起打球，不僅增進父子間的感情，也將愛好傳承下去。提到林書豪與菲籍妻子的孩子，林繼明認為自己年紀大了：「我希望把這個交給我小孩子，傳承我的這個習慣，帶他們的孩子去打籃球。」
好久不見的歌手傅薇表示，母親已經走了好多年了，母女感情非常好：「最後幾年我一直睡她旁邊，我沒有一天沒有想她。」她透露自己跟媽媽外型極為相似，所以好好的努力生活，讓媽媽為她感到驕傲，就是最重要的事。傅薇提到這幾年都在做評審、幕後創作，像是台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》片頭曲〈阿無莫〉、〈甜甜甜〉，接下來6月中還會舉行小型演唱會，回歸歌手身分。
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